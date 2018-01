Por Hugo Laveen

Seffner, FL. Un hombre de Florida supuestamente golpeó a su hijastro luego de encontrar al niño escabulléndose de la cama para conseguir galletas.

Después, Jack Junior Montgomery, de 31 años, obligó a los hermanos del niño a dormir en la misma cama con el cadáver, según el fiscal asistente Matthew Smith.

Montgomery ahora enfrenta cargos de abuso infantil agravado y asesinato en primer grado por la muerte de su hijastro, Brice Russell, de 7 años.

El sábado, Montgomery llamó al 911 para informar que su hijastro no se despertaba.

Los oficiales llegaron a un motel donde la familia se había estado quedando y encontraron al niño de 7 años sin sentido. Fue declarado muerto poco tiempo después.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, el niño y sus tres hermanos quedaban bajo el cuidado de Montgomery mientras su madre trabajaba.

“Mientras estuvo trabajando, eligió no solo disciplinar físicamente a este niño, no solo golpeándolo repetidamente y tirándolo al suelo, sino amenazando con dañar físicamente a los dos hermanos si ellos no participaban y lo disciplinaban a la vez”, dijo Smith a juez en la corte.

Los niños le dijeron a los detectives que vieron sangre proveniente de su nariz y boca. Dijeron que su hermano nunca se despertó después del ataque.

“Como si eso no fuera lo suficientemente agravado, el Sr. Montgomery tomó al niño, lo acostó e hizo que sus hermanos durmieran con él mientras el estaba muerto, y eso durante toda la noche”, dijo Smith.

La Oficina del Médico Forense determinó la muerte del niño como resultado de la violencia homicida.

Montgomery se encuentra detenido en la cárcel de Orient Road.