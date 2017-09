Por Hugo Laveen

Un hombre de 70 años de edad fue golpeado fuera de su casa y dijo que el responsable era un vecino al que le pidió disminuyera la velocidad.

“Nunca esperé que esto fuera a suceder”, dijo Manny Lara, que sufre de una fractura de la nariz y también fractura de un hueso debajo de su ojo.

“Siempre estoy con los niños cuando salen de la escuela,” dijo Lara.

El miércoles por la tarde, le dijo a un chofer que bajara la velocidad, pensando en los niños que por ahí caminan. Lara dijo que el hombre regresó a pie maldiciéndolo y luego comenzó a golpearlo.

“Él me pegó aquí, me dio un puñetazo aquí y mis gafas, y todo se destrozó”, dijo Lara.

“Vi al tipo dándole patadas y, como, constantemente y dándole todo lo que tenía”, dijo la vecina Donna Smith.

Ella corrió afuera después de que sus nietos gritaran que alguien estaba pateando a Lara en el suelo. “Le dije que lo dejara en paz, que se alejara de nosotros, que llamaría a la policía, pero lo seguía golpeando”, dijo Smith.

La policía dijo que el hombre es Nickolas Hernández de 23 años de edad, que se vive cerca con su abuela y ahora esta bajo arresto. De acuerdo con el papeleo de la corte, está en libertad condicional por robo a mano armada y estaba con permiso de trabajo de la cárcel. Le dijo a los investigadores que había asaltado a Lara porque le había gritado y que había fallado, y comenzó a golpear a Lara después de que Lara lo golpeara primero. Hernández dijo que no sabía cuántas veces golpeó a Lara.

Lara está mejorando y dijo que la parte más difícil de todo esto era ver a su hijo llorar. “El impacto cuando vi a mi hijo y él abrió sus ojos y él se puso a llorar, y yo dije, ‘Eso es malo'”, dijo Lara.

“Manuel busca a todos por aquí”, dijo Smith. “Si nuestros hijos están en problemas o necesitamos ayuda siempre está ahí para nosotros”.