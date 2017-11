Por Hugo Laveen

Una graduada de la universidad pensó que consiguió el trabajo de sus sueños produciendo una serie de televisión. Incluso se movió a través del país por eso. Ella vino solo para descubrir que el trabajo podría haber sido falso.

“Él dijo ‘Tienes que mudarte a Phoenix, Arizona’. En ese momento, estaba muy emocionada”, dijo Claudine Belony.

Llena de entusiasmo, Belony empacó sus cosas y se mudó de Nueva York, creyendo que acababa de ser contratada en ‘Original Origin Productions LLC’ para producir un nuevo programa de televisión llamado ‘The Cult of Fiction’.

Pero rápidamente aprendió que todo podría haber sido una historia inventada. “No lo esperaba y no tenía un plan B”, dijo Belony.

Belony había estado enviando correos electrónicos a un hombre llamado Joseph Solomon desde mayo.

“Lo conocí en Starbucks para una entrevista formal. Era un caballero alto y caucásico”, dijo.

Incluso firmó un contrato y envió una verificación de antecedentes.

Ella nunca más supo de él.

“Finalmente le envié un correo electrónico, el correo electrónico se devolvió”, dijo.

Se suponía que el “estudio” estaba en 40 N. Central Avenue en el centro de Phoenix. Belony fue a verlo y se presentó en un espacio de oficina ocupado por otras compañías.

“Dije ‘Mi nombre es Claudine, se supone que debo trabajar aquí’. Y ella dice ‘eres la segunda o tercera persona que ha estado aquí esta semana’, dijo Belony.

“No saben quién es Joseph Solomon. Les mostré el contrato. En ese momento rompí a llorar”.

La compañía ‘Original Origin Productions’ no parece haber existido nunca según el sitio web de la Comisión de Corporaciones de Arizona.

Intentamos buscar a este Joseph Solomon. Nuestro correo electrónico fue devuelto, y el sitio web para el programa de televisión ha sido eliminado.

Ahora en una ciudad extraña sin trabajo, Belony se preocupa por a quién le dio su información personal.

“Tiene mi número de seguro social, tiene mi número de licencia de conducir”, dijo. Belony planea presentar un informe policial. Ella ya ha puesto una alerta de fraude en su crédito. Ella piensa que puede haber más víctimas como ella.

“No confío en nadie. Haz tu tarea. Esto no debería pasarle a nadie”, dijo Belony.

Para evitar quedar atrapado en una estafa laboral, siempre debe investigar la compañía con la que desea entrevistar. Buscar en Google y Yelp para obtener reseñas es un buen lugar para comenzar. También verifique con la Comisión de Corporaciones de Arizona para asegurarse de que tengan licencia.