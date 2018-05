Por Hugo Laveen

Un avión de pasajeros operado por Cuba con al menos 110 personas a bordo se estrelló el viernes contra un campo de yuca justo después del despegue del aeropuerto internacional de La Habana. Al parecer, hubo bajas masivas ya que funcionarios cubanos dijeron que tres personas habían sobrevivido, pero aún no han dado un peaje oficial.

Las autoridades dijeron que había 104 pasajeros y nueve tripulantes extranjeros en el vuelo, operado por Cubana de Aviación. Un empleado de una empresa chárter mexicana dijo que el avión pertenecía a la compañía y que tenía una tripulación mexicana de seis personas.

En la escena, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que parecía que había habido un “alto número” de víctimas, según informó la BBC.

Los residentes del sitio rural del accidente a poca distancia del final de la pista dijeron que vieron a algunos sobrevivientes que eran llevados en ambulancias, y un oficial militar que se negó a dar su nombre dijo que había tres sobrevivientes en estado crítico de el vuelo de Cubana Airlines. “Es un desastre”, dijo el oficial.

Los medios estatales también informaron que hubo tres sobrevivientes. Los funcionarios cubanos no dijeron explícitamente que todos los demás a bordo habían perecido en el accidente justo después del mediodía del viernes.

“Mi hija tiene 24 años, Dios mío, ¡solo tiene 24!” gritó Beatriz Pantoja, cuya hija Leticia estaba a bordo del avión. Pantoja y otros miembros de la familia fueron llevados a una zona privada dentro de una terminal del aeropuerto por la tarde.

Cubana ha puesto fuera de servicio a muchos de sus aviones debido a problemas de mantenimiento en los últimos meses.

Un empleado que contestó el teléfono en la oficina de Aerolinea Global Air en la Ciudad de México dijo que la tripulación mexicana incluyó un piloto y un copiloto. El empleado le pidió que no se usara su nombre ya que la compañía aún no había hecho una declaración formal. Los sitios web que ofrecen los servicios de la firma dicen que vuela a Cuba y opera varios aviones 737.

Fundada en 1990, la compañía opera bajo el nombre legal Aerolineas Damojh, SA de CV.

Los bomberos se apresuraron a extinguir las llamas que envolvían al Boeing 737, que estaba destinado a dar un pequeño paseo hacia la ciudad oriental cubana de Holguín cuando cayó justo después del despegue del Aeropuerto Internacional José Martí.

Funcionarios del gobierno, incluido el presidente Miguel Díaz-Canel, se apresuraron a ingresar al sitio, junto con un gran número de trabajadores médicos de emergencia.

El jueves, el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, se reunió con funcionarios de Cubana para analizar mejoras en su servicio. La aerolínea es notoria por sus frecuentes retrasos y cancelaciones, que Cubana atribuye a la falta de piezas y aviones debido al embargo comercial de los Estados Unidos en la isla.

El accidente del viernes fue el tercer accidente importante de Cuba desde 2010.

El año pasado, un avión militar cubano se estrelló contra una ladera en la provincia occidental de Artemisa, matando a ocho soldados a bordo. En noviembre de 2010, un vuelo de AeroCaribbean desde Santiago a La Habana cayó con mal tiempo cuando sobrevoló el centro de Cuba, matando a las 68 personas, incluidos 28 extranjeros, en lo que fue el peor desastre aéreo del país en más de dos décadas.

El último accidente que involucró un avión operado por Cubana fue el 4 de septiembre de 1989, cuando un vuelo charter desde La Habana a Milán, Italia, cayó poco después del despegue, matando a las 126 personas a bordo, así como al menos dos docenas en el suelo.

El director general de Cubana, el capitán Hermes Hernández Dumas, dijo el mes pasado a los medios estatales que los vuelos nacionales de la aerolínea transportaron 11,700 pasajeros más de lo previsto entre enero y abril de 2018. Dijo que el 64% de los vuelos despegaron a tiempo, frente al 59% del anterior año.