Por Hugo Laveen

Los aficionados a los modelos de ferrocarril a escala tienen una gran oportunidad para disfrutar una experiencia inolvidable y muy ilustrativa en Phoenix, este fin de semana.

Patrocinado por la división de Modelos de Ferrocarril de la Hobby Manufacturer’s Association y por el World’s Greatest Hobby Program, se llevará a cabo una gran presentación que pretende introducir al público en general el modelaje a escala de ferrocarriles, en un ambiente entretenido, animado y familiar.

Denominada ‘WGH on Tour’ la presentación ofrecerá muchas atracciones interesantes para los asistentes, incluyendo un área de juego, modelos de explotación de ferrocarriles a escala, demostraciones de productos, tiendas de pasatiempos, seminarios y mucho más.

Fundado en 2004, el espectáculo se orienta generalmente hacia las personas que son nuevas a la afición, pero hay abundancia de temas y productos para quienes por tiempo han trabajado en los ferrocarriles a escala.

La demostración tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Phoenix ubicado en 100 Norte Tercera calle, los días sábado 4 y domingo 5 de febrero. El espectáculo del tren está en el edificio del sur, que está entre las calles Washington y Jefferson.

Las entradas para adultos son de $15 dólares por día, pero pueden inscribirse para un descuento de hasta el 50% en WGHShow.com/phx2017. Necesitan un cupón impreso por cada boleto que van a comparar.

Niños de 15 años o menos pueden entrar gratis acompañando a un adulto.

Esta entretenida presentación de ferrocarriles a escala viene a Phoenix solo cada cinco a 10 años. El sábado 4 estará abierto de 10 AM a 6 PM. Y el domingo 5 de 10 AM a 5 PM.