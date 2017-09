Según el padre de la víctima, el ataque incendiario ocurrió porque el sospechoso no estaba preparado para ser padre.

Por Hugo Laveen

Maryland. Una mujer de Maryland que dio a luz siete semanas antes de que su novio supuestamente la prendiera fuego está luchando por su vida en el hospital.

La policía encontró a Andrea Grinage, de 31 años, con graves quemaduras en la bañera de su apartamento en Capitol Heights, a las afueras de Washington, DC, el viernes.

La nueva madre le dijo a los rescatistas que acudieron a ayudarla que su novio, Laquinn Phillips, de 34 años, la atacó y amenazó con matar a uno de sus familiares.

Su padre, Arthur Grinage, dijo a una estación de noticias que Phillips estaba enojado porque no estaba listo para ser padre.

“Bueno, todo se debe a que él no quiere asumir la responsabilidad de ser un nuevo padre”, dijo Arthur Grinage. No quería eso. Una vez que el bebé es concebido, es demasiado tarde para todo eso. Tú te pones de pie y serás un padre o te vas.

Tanto la madre como el niño permanecen en estado crítico.

La policía dijo que Phillips se entregó, pero el motivo del crimen aún está bajo investigación. Los cargos están actualmente pendientes.