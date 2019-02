Su desempeño en el campo no ha estado a la altura de su enorme contrato

Deportes

Han pasado más de tres años desde que los Diamondbacks sorprendieron al mundo del béisbol al firmar a Zack Greinke con un acuerdo masivo de seis años y $ 206.5 millones, pero el jurado aún está deliberando sobre si esto fue un buen acuerdo o no.

Greinke ha sido muy bueno en su tiempo con los D-backs, pero los tres años restantes y 104.5 millones de dólares en su contrato han dejado al equipo financieramente en desventaja.

Debido a esto, David Schoenfield de ESPN mencionó el acuerdo de Greinke como el peor de los D-backs y el 18º en el béisbol en su columna que clasifica el peor contrato de todos los equipos de Grandes Ligas.

18. Arizona Diamondbacks: Zack Greinke (3 años, $ 104.5 millones)

Después de una primera temporada menos que estelar con los Diamondbacks, Greinke superó las 200 entradas en las últimas dos temporadas con efectividad de 3.20 y 3.21 en un parque de bateadores. Su 10.3 WAR en esas dos temporadas ocupa el octavo lugar entre los lanzadores abridores, por lo que la idea de que Greinke no ha estado a la altura del contrato realmente no encaja. Dicho esto, si el contrato de Greinke se considerara un buen trato, lo habrían intercambiado esta temporada baja, y eso no ha sucedido.

Como señala Schoenfield, el contrato de Greinke es más bajo en la lista porque todavía es un lanzador muy productivo. El jugador de 35 años se ubicó en el puesto 17 en las mayores en efectividad la temporada pasada y en el 19 en ponches con 199.

Esto está muy lejos de algunos de los nombres en la parte superior de la lista como Chris Davis, Albert Pujols y Jacoby Ellsbury, todos los cuales han visto caer su producción en picada durante sus respectivos negocios de grandes cantidades de dinero.

Sin embargo, el acuerdo de Greinke sigue siendo el más alto jamás otorgado por el valor promedio anual, y para un equipo que no parece estar en el cuadro de los playoffs en el futuro previsible, esto podría verse como una carga.

Según los informes, los D-backs tenían el deseo de cambiar a Greinke esta temporada baja , pero es poco probable que haya un acuerdo dado el hecho de que no han encontrado adeptos con menos de dos semanas hasta que los lanzadores y receptores reporten a los campos de entrenamiento.