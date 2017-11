Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.— Un grupo de jóvenes audaces irrumpió en Fillmore Coffee Company y robó todas las propinas de una jarra de propinas, y todo el crimen fue captado por la cámara.

Shawn Berry es el tipo que perdió todas esas propinas. Él trabaja como barista en la tienda en el centro de Phoenix y ha estado en el negocio del café durante aproximadamente siete años.

¿Pero que le roben sus propinas? Esta fue la primera vez.

El viernes pasado por la noche, un grupo de adolescentes se aprovechó de la cafetería, mientras organizaban una noche de poesía. Los clientes alertaron a Berry sobre el robo, pero los niños estaban afuera antes de que alguien pudiera intervenir.

“Tiene que haber algún tipo de mentalidad grupal”, dice Berry. “Si eres una persona que roba propinas probablemente tengas dudas al respecto, pero no si tienes un grupo de ocho o nueve personas”.

Pero estos niños no dudaron en nada. Berry cree que se llevaron menos de $10, pero dice que se trata más de lo que representan esas propinas.

“Es una señal de respeto por parte de los clientes”, dice Berry. “Y como que nos quitan el sombrero de una manera por el buen servicio”. Esos consejos son algo de lo que Berry depende durante las vacaciones.

Hay un lado positivo: los clientes en la tienda esa noche se aseguraron de volver a llenar el frasco de propinas con más dinero del que robaron los niños. El dueño de la tienda no quiere encontrar a los niños y presentar cargos, sino que hace correr la voz para que puedan disculparse y aprender de este error.