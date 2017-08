Por Hugo Laveen

Antes de la visita del Presidente Donald Trump al Valle la próxima semana, un grupo de motociclistas está ofreciendo una vez más protección a sus partidarios que planean asistir al evento.

“No estamos aquí para empezar nada”, dijo Jim Williams.

Williams está con Bikers por Trump Arizona. Él dice que su objetivo es simplemente asegurarse de que la gente que quiere venir a ver y escuchar al presidente el martes puede hacerlo cómodamente.

Es una especie de servicio de protección voluntaria que ofrecen.

“No queremos que nadie se lastime, no intimidamos a nadie ni queremos que nadie se mantenga alejado del rally porque temen que vaya a aparecer violencia”, dijo Williams.

En total, espera que un par de cientos de motociclistas se presenten en el centro de convenciones para el evento de rally de campaña que Trump está celebrando. En una nota personal, nos dijo que estaba emocionado por el regreso del Presidente al Valle y estaba deseando escuchar lo que tenía que decir.

Williams dice que dado el clima actual y las protestas planeadas, estarán en sus dedos. “Tienes gente que quiere bajar y agitar a estas personas y sacudirlas”, dijo Williams.

Debido a eso, él espera quizás algunos intercambios calientes, o tensos pero dijo que harán su mejor labor para asegurar que su gente no revuelva cualquier cosa. “Mantenemos a nuestra gente en línea, asegúrese de que no empiecen nada, no vayan a empezar o provocar nada y nunca hemos tenido ningún problema con eso”, dijo.

Williams dijo que cree que todo el mundo tiene derecho a protestar y que si hay protesta, la recibirán el martes, siempre y cuando sea pacífica. “Lo que no tienes derecho a hacer es dañar a la gente, intimidar a la gente a tirar piedras, botellas y cosas”, dijo Williams.

La Policía de Phoenix está trabajando con agencias estatales y federales para manejar la seguridad real del evento, por supuesto el servicio secreto está cuidando al Presidente.