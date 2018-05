Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Por lo general, cada lunes, Marisa Claire en la Escuela Primaria Esperanza ayuda a los estudiantes a cruzar la calle, pero este lunes la encerraron acusada de varios delitos sexuales contra una niña de 7 años, según documentos judiciales.

“Es horrible. Espero que hayan sido despedidos. No puedes confiar en nadie”, dijo la madre Diane Pirman.

Pirman tiene una nieta de 11 años en quinto grado en la escuela primaria y dijo que esta situación es triste para cada estudiante en esa escuela.

“Siempre les enseñamos que no confíen en ningún extraño, pero creen que el guardia de cruce es un empleado de la escuela, por lo que tienen una confianza falsa”, dijo Pirman.

Los documentos judiciales indican que Claire abusó sexualmente de la niña con un hombre llamado Matthew Dunlap, dos veces por semana durante un año entre 2016 y 2017.

Según los informes, Dunlap confesó a un detective durante la entrevista, e incluso supuestamente admitió haber grabado al menos dos de los asaltos.

Ahora, los padres y tutores de los estudiantes de la Escuela Primaria Esperanza tienen la difícil decisión de decirles a sus hijos lo que sucedió y, si lo hacen, cómo hacerlo llegar.

“¿Cómo se puede conversar con un niño de 11 años sobre eso? Solo tienes que decir que esto pasó en tu escuela. Quiero decir esto, está cerca de casa”, dijo Pirman.

Y el lunes se envió una carta a los padres por el incidente. La escuela dijo que Claire solo trabajó en la escuela primaria durante un mes y desde entonces la han sacado del campus. También notaron que pasó todas las verificaciones de antecedentes requeridas durante el proceso de contratación.

La carta se puede leer a continuación.

Estimada madre / tutor de Esperanza:

Hay algo de información que creemos que es importante compartir con ustedes mientras trabajamos juntos para garantizar una comunidad escolar segura.

Los administradores de la Escuela Esperanza se dieron cuenta de que la policía está investigando a un guardia de cruce de caminos y monitorear quién ha trabajado en la escuela desde abril. Este miembro del personal no está actualmente

trabajando en el campus. Fue arrestada por un presunto delito que involucra a un menor. Es importante señale que el supuesto delito no ocurrió en nuestro campus.

DVUSD Human Resources está siguiendo todos los procedimientos legales durante esta investigación. Este personal miembro pasó todas las verificaciones de antecedentes requeridas durante el proceso de contratación. No tenemos

cualquier información adicional en este momento.

La seguridad de nuestros estudiantes sigue siendo una prioridad para Esperanza Elementary y Deer Valley Distrito Escolar Unificado.

Sinceramente,

Melissa Sepuka

Director de la escuela.