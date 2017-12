Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un guardia de seguridad fue baleado el jueves por la noche en el exterior de un negocio en Phoenix, según dijeron los bomberos.

El tiroteo fue reportado cerca de la 35 Avenida y Buckeye Road, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Phoenix.

La policía de Phoenix dijo que el hombre fue impactado después de lo que parecía ser fuego cruzado entre dos vehículos no relacionados.

La policía dijo que la lesión de la víctima no amenaza la vida.

La investigación está en curso.

No hubo información adicional disponible de inmediato.