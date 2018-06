Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬ Elizabeth Feldman, la abogada que se cree es a quien el sospechoso de homicidios en serie en el Valle, Dwight Jones, tenía como blanco en un bufete de Scottsdale, rompió el silencio el martes.

Laura Anderson y Veleria Sharp fueron dos paralegales que perdieron la vida con un hombre que quería matar a otra persona.

“Ellos (la policía) me preguntaron y la primera persona en la que pensé fue Dwight”, dijo la abogada Elizabeth Feldman.

Hace años, Feldman representó a Connie Jones durante su divorcio y la batalla por la custodia de los hijos con su ex Dwight, el hombre sospechoso de asesinar a seis víctimas vinculadas a ese caso amargo.

Feldman no estaba en su oficina ese viernes, pero sus dos buenas amigas y paralegales Anderson y Sharp, fueron asesinados por Jones, dijo la policía.

Anderson había trabajado en la oficina de abogados por más de 10 años. Feldman era cercana con su familia.

“Vimos a nuestros hijos crecer juntos. De hecho, su hija mayor solía cuidar a mi hija a veces “, dijo Feldman.

Y Sharp se había mudado a Arizona con su familia hace aproximadamente un año, y ahora deja atrás a su esposo y sus dos hijos pequeños. Sus asesinatos se produjeron un día después de que Jones matara al Dr. Steven Pitt, a quien Feldman había pedido que Dwight viera debido a su historial de violencia doméstica y problemas de salud mental, dijo la policía.

Y cuando habló con la policía, fue entonces cuando supo que podría haber sido el objetivo deseado.

“Me preguntaron sobre cualquier caso y en ese momento dijeron que había casos relacionados con el Dr. Pitt. Y el único que tuve, que hubo violencia, fue Dwight “, dijo Feldman.

Y aunque algunos han culpado al sistema judicial por fallar a estas víctimas porque Dwight tenía un historial de amenazas serias, Feldman dijo que cree que la falla radica en otro lado, con nuestros legisladores estatales.

“Fue arrestado en un episodio violento con una pistola. Cómo alguien así puede seguir poseyendo armas y poseerlas legalmente, creo que es allí donde debemos comenzar “, dijo Feldman.

La participación de Feldman en este caso fue hace muchos años, pero Connie reveló el martes que Dwight le había dicho que esperaría años para vengarse, cuando sus defensas estaban bajas