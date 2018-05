Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Una joven madre de Phoenix está luchando para aceptar que su esposo, Efren Hernández, de 24 años, nunca regresará a casa.

Hernández trabajó para una compañía de instalación local. Su jefe dijo que se detuvo el Circle K en 19th Avenida y Grant St. el miércoles por la mañana para tomarse un descanso rápido y tomar un refresco.

Sin embargo, él no salió vivo.

La policía de Phoenix le disparó al hombre acusado de matarlo.

En este momento, el sospechoso de 52 años está en el hospital recuperándose de sus heridas y se espera que sobreviva. Este nombre no ha sido publicado.

El viernes, el sargento de policía de Phoenix Mercedes Fortune dijo que “información preliminar indica que el sospechoso exhibió comportamientos consistentes con una crisis mental”.

Karolyne Hernández está abrumada, conmocionada y triste por la muerte de su esposo. Ella dijo que estaban enviando mensajes de texto esa mañana, pero no mencionaron que algo estaba mal.

“Le estaba enviando un mensaje de texto cuando sucedió. Simplemente dejó de responder, pero pensé que solo estaba trabajando”.

Ella no cree que el sospechoso y Efren se conocieran y quiere más respuestas sobre por qué sucedió esto.

Los detectives todavía están investigando el motivo.

La pareja se conoció en la escuela secundaria. Han estado casados desde 2013 y tienen dos hijas pequeñas juntas, de 5 y 7 años. Ella lo describió como un padre amoroso y trabajador.

“Mis hijas nunca volverán a tener a su padre”, dijo. “Él era mi mejor amigo.”

“Éramos jóvenes cuando quedé embarazada y él siempre estuvo allí y fue responsable”, dijo. “Trabajó un trabajo de tiempo completo mientras asistía a la escuela secundaria y se agotó y nunca se quejó”.

En este momento, ella está desempleada y no sabe cómo va a hacerle un funeral adecuado.

El jefe de Efren creó una cuenta de YouCaring para recaudar ayuda para el funeral, para acceder a ella pulse: https://www.youcaring.com/karolynehernandez-1186746