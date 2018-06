Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. La familia de una mujer que murió después de un accidente en la Interestatal 17 durante el fin de semana está hablando por primera vez.

Desiree Sabby, de 20 años, de Phoenix, conducía de regreso a casa por la carretera interestatal 17 el sábado por la mañana cuando la mataron cerca de la salida de Northern Avenue.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, un Jeep se detuvo en el carril # 3 con el conductor desmayado. Ese conductor fue identificado más tarde como Aaron Michael Larson, de 25 años.

Otro vehículo se había desviado para evitar chocar contra el vehículo parado. Sabby no pudo evitar el jeep y recibió un golpe.

La familia de Sabby la describió como una persona hogareña, que quería volver a la escuela y recientemente trabajó un turno de noche.

“No todos están afuera a las 3 de la madrugada”, dijo Crystal Rodríguez, quien es la cuñada mayor de Desiree.

“Manejaba después de llegar a casa desde la casa de unos amigos, volvía a casa después de un par de tragos, y de cenar. Era una niña de 20 años que conducía a su casa después de las horas extraordinarias, horas extras, y perdió la vida”.

Danielle Sabby luchó para contener las lágrimas cuando habló sobre el sospechoso y no pudo volver a ver a su hermana.

“Le quitó la vida a mi hermana”, dijo. “Nunca volverá a ver a mi hermana, voy a tener que revivir ese día cuando vinieron a mi casa todos los días por el resto de mi vida”.

Saddy estaba viviendo con sus primos en el momento del accidente. Describieron a Sabby como un gran espíritu y levantaron a la gente cuando estaban caídos.

“Siento que debía protegerla, ella era todo lo que tenía”, dijo Saddy.

Larson finalmente fue arrestado por DUI y asesinato en segundo grado. Él no resultó herido en el accidente.

El sospechoso tenía un pasado criminal. Documentos policiales dicen que Larson disparó accidentalmente a su amigo en noviembre, cortándole la médula espinal.

Hay una página GoFundMe que se ha configurado para ayudar a la familia de Sabby con los gastos funerarios. Si deseas donar, haz clic a: https://www.gofundme.com/5npq9co.