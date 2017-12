Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Por primera vez desde el veredicto, la viuda del hombre de Texas que fue baleado y asesinado por un oficial de policía de Mesa habló sobre la absolución del oficial de cargos de asesinato.

Philip “Mitch” Brailsford fue declarado no culpable de asesinato en segundo grado la semana pasada después de que disparó y mató a Daniel Shaver en un hotel de Mesa en enero de 2016.

Después de la absolución, se lanzó un video de la cámara gráfica corporal de los momentos finales de Shaver. “Se necesitó que la gente mirara a mi marido morir una muerte inhumana muy horrible para que las personas se preocupen”, dijo Laney Sweet, la viuda de Shaver. “Vi a mi marido morir, lo vi rogar por su vida”.

Ella también se sorprendió por el veredicto. “Me sentí abofeteada. Me sentí traicionada por cada miembro del jurado … Simplemente no entiendo cómo alguien podría ver ese video y luego decir no culpable, que esto está justificado de que Daniel se merecía esto y que Philip Brailsford no merece ser considerado responsable de sus acciones “, dijo Sweet.

Brailsford dijo que tomó una decisión en una fracción de segundo después de que pensó que Shaver estaba buscando un arma cuando la policía estaba tratando de arrestarlo y rechazaba las órdenes de la policía.

“Entiendo que los oficiales tengan trabajos difíciles. Creo que esto se remonta al entrenamiento del Departamento de Policía de Mesa si realmente es así como están entrenados”, dijo Sweet.

Los oficiales más tarde supieron que Shaver no tenía un arma y solo encontró dos rifles de perdigones relacionados con su trabajo de control de plagas en su habitación.

Sweet dijo que el día más difícil de su vida fue decirle a sus hijas que su padre no volvería a casa. El lunes, recibió una llamada de la escuela de su hija de 8 años.

“Ayer trató de asfixiarse mientras estaba en la escuela y le dijo a su amiga que quería morir. Así que pasé toda la noche pasada con ella en el hospital, obteniendo su ayuda psiquiátrica”, dijo Sweet.

Cuando se le preguntó qué le dijo su hija cuando la vio, Sweet dijo: “Ella me dijo que quería estar con su padre”.

Sweet dijo que la información importante no se incluyó en el ensayo, como el historial anterior de exceso de fuerza de Brailsford.

Ella presentó una demanda civil por homicidio culposo y ha pedido al Departamento de Justicia que investigue.