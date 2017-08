Por Hugo Laveen

Ha pasado casi un mes desde que 10 miembros de una misma familia murieron en un horrible suceso, cuando repentinamente se produjo una inundación en un balneario cerca de Payson.

Por primera vez, una hermana de una de las víctimas habló sobre ese horrible día. “Perdimos la mitad de nuestra familia, había seis nietos, ahora sólo hay tres,” dijo Luz Garnica.

Luchando contra las lágrimas, Garnica describe el día en que su mundo se rompió. Era el día en que perdió la mitad de su familia.

“Esto ocurrió el sábado por la tarde y nos llamaron por la noche diciendo que tuvieron un accidente”, dijo Garnica.

El 15 de julio de 2017, una inundación repentina masiva y violenta golpeó al norte de Payson sin previo aviso. “Realmente no tuvimos la historia correcta hasta la mañana y luego seguimos trayendo cuerpos a partir de las ocho de la mañana. Estábamos reconociendo uno por uno”, dijo Garnica.

El murmullo rugiente del agua se precipitó en un agujero de natación popular donde la familia Garnica de 14 miembros estaba de picnic. Diez de ellos murieron.

El hermano de Garnica, Héctor Miguel Garnica, de 26 años, su esposa María, y sus tres hijos, Daniel, Mía y Emily, estaban entre las vidas perdidas. “Pude entrar en contacto con el detective y ella me dijo en ese momento cuando me enteré, que habían encontrado tres cuerpos. Uno de ellos se creía que era el de María y el otro, una de las niñas, que era Mía “, dijo Garnica.

No sería hasta días más adelante que las cuadrillas de la búsqueda recuperaran el cuerpo de su hermano, pero tuvieron que esperar hasta que las pruebas de la ADN confirmaran lo que Garnica dice que ella sabía ya.

“Pero sabíamos por la mañana del jueves que era él, a causa de un tatuaje que él tenía aquí mismo, con un apodo que le juego cuando éramos muy pequeños, era Botiz”, dijo Garnica.

Y son los buenos recuerdos, como el apodo, la infancia y los días de escuela secundaria juntos, los cumpleaños de la familia, el día en que Héctor Miguel se convirtió en papá y el amor que tenía por su esposa e hijos que Garnica dice que se enfoca para ayudarla a sobrevivir. “No creo que hayamos podido procesar esto todavía, así que no sabemos qué esperar, no sabemos cómo vamos a vivir sin ellos”, dijo Garnica.

Héctor Miguel era el mayor de los cinco. Ahora Garnica lo es. Y ella luchó con la manera de explicar esta tragedia a sus propios hijos. “Les dije que Dios necesitaba más ángeles y ellos nos cuidan”, dijo Garnica.

Garnica trató de encontrar las palabras correctas para explicar la muerte a sus hijos pequeños. “No sé si entienden exactamente lo que está sucediendo. Todavía no entiendo, a veces no me doy cuenta de lo que está pasando hasta que lo hable. Todavía no puedo creerlo “, dijo Garnica.

Como Garnica trató con su propio dolor, también tuvo que explicar lo inexplicable. “Les dije que, Danny, porque estaban más cerca de Danny, especialmente de mi hijo de 7 años, y les dije: ‘Cariño, ya no están aquí con nosotros. Dios necesitó más ángeles y ellos tomaron a Danny y sus hermanas y tu Tío Miguel, así le llamaban, y tu Tía María -dijo Garnica.

Garnica compartió viejas fotos de sus hijos con sus primos, sólo bebés en ese momento. Tenían la misma edad y crecían como los mejores amigos. Y en otra foto que Garnica compartió, está sosteniendo a su hijo y a su sobrino Danny.

“Mi hijo de 7 años dijo: ‘Mamá, creo que quiero llorar, pero no lo soy porque no quiero que llores’. Le dije: ‘Está bien, cariño, si necesitas llorar, hazlo, los extrañaremos’. Mi hermana dijo: ‘Están aquí a tu lado porque son ángeles, no puedes verlos, pero te protegen’ “, dijo Garnica.

Y como el proceso de curación continúa, dice Garnica, incluso en su muerte, su hermano le está enseñando a vivir. “Cambié mi punto de vista porque ahora sé que, ya sabes, puedes estar aquí un día, pero mañana no lo sabes”, dijo Garnica.

Así que ahora está diciendo … gracias. “Sólo quiero agradecer a todos, a todos, a todos, a todo el mundo, a todo lo que han hecho por la familia, todo el apoyo, especialmente a todo el amor, quiero decir todo eso es lo que nos mantiene, nos mantiene aquí y no se derrumba” Dijo Garnica.