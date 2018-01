Por Hugo Laveen

Glendale, AZ. Las hijas de una madre de Glendale que la policía dice que fue asesinada por un asesino en serie, ahora están hablando. Adelina Rodríguez (15) y Adriana Rodríguez (18) dicen que la policía no ha podido ofrecer un motivo para el asesinato de su madre, María Griselda Villanueva, de 43 años.

Los investigadores dicen que Villanueva fue secuestrado de un complejo de apartamentos en Glendale el 15 de diciembre, agredido sexualmente, y que al día siguiente fue asesinado a tiros en un callejón de Phoenix. La policía relacionó su muerte con el sospechoso Cleophus Cooksey Jr.

Los investigadores creen que Cooksey es responsable de nueve asesinatos en Phoenix, Glendale y Avondale.

“Es muy difícil porque sé que estaba peleando”, dice Adelina. “Sé que una madre no sale olvidando a sus hijos. Sé que ella dio una pelea y ella hizo todo lo posible para volver a casa “.

“Ella era un ángel aquí y un ángel en el cielo ahora”, dice Adriana.

Las hermanas dicen que su madre se había reunido con la familia ese día, como solía hacer, y les preguntó si querían cenar. Adelina y Adriana dicen que le dijeron a su mamá que no necesitaban comida, así que dijo que iría a visitar a su novio.

Fue la última vez que las hermanas se comunicaron con su madre.