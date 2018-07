Por Hugo Laveen

Surprise, AZ. Los vecinos están arrojando nueva luz sobre una pareja en Surprise encontrada muerta en un aparente homicidio-suicidio.

El Departamento de Policía de Surprise dijo que está investigando un asesinato-suicidio provocado por una disputa doméstica el sábado, pero hasta ahora, los investigadores no están divulgando los nombres de los involucrados.

Un hombre encontrado el domingo en la casa dijo que su hija adulta, Christy McAdams, habló con él por teléfono después de que le disparó a su novio porque él la apuntó con una pistola.

“Dijo que irá a la cárcel de por vida y que no puede vivir así sin su hija”, dijo Arley McAdams. “Ella dijo: ‘Eso es todo’, y se disparó un disparo y escuché su cuerpo caer”.

McAdams dice que la hija de 4 años de la pareja fue testigo de la violencia.

El vecino Ed Buffington dijo el lunes que McAdams y su novio se guardaban sus problemas para sí mismos.

“Lo primero que pensé fue en esa niña”, dijo Buffington. “Cada vez que ves a otro niño en el vecindario, ese es el tipo de cosas que ves, ‘tal vez alguien con quien jugar con mis hijos’, y nunca sucedió”.

Una vecina que no quiso hablar frente a la cámara dijo que escuchó constantes peleas en el hogar e incluso vio a la policía estacionada afuera hace aproximadamente una semana.

Si bien el Departamento de Policía de Surprise no ha confirmado que haya tenido contactos previos con la familia, Arley McAdams dice que la pareja tenía un largo historial de abusos.