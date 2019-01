El sujeto que hirió a balazos a la Supervisora del Condado de Maricopa Mary Rose Wilcox irrumpió en una junta del cabildo de Phoenix y pronunció amenazas veladas

Por Leonardo Reichel

La opinión pública de Arizona fue sorprendida el 14 de agosto de 1997, cuando un republicano desequilibrado abrió fuego contra la Supervisora del Condado de Maricopa, Mary Rose Wilcox, impactándola en la pelvis, a la salida de un auditorio; como represalia porque la demócrata había emitido el voto definitivo que llevó a la construcción del Estadio de los Diamondbacks.

El pistolero, entonces identificado como Larry Naman, el miércoles reapareció en el cabildo de Phoenix, donde se celebraba la reunión para decidir sobre la renovación del estadio de los Soles; y frente al micrófono pronunció lo que se entiende como una amenaza velada contra los concejales, tratando de influir negativamente sobre la votación que decidiría el futuro del Talking Stick Resort Arena.

En la reunión que se prolongó por varias horas, la propia Mary Rose Wilcox intervino para apoyar el esfuerzo de renovación del estadio; tras de lo cual apareció al micrófono el individuo que 21 años atrás intentó asesinarla y dijo: “Se debe permitir que el público vote sobre este asunto”. De no ser así, dijo reiterativamente, equivalía a “un acto de violencia”.

La presencia de la policía inhibió cualquier otra intención del republicano por influir en las decisiones del Cabildo de la Ciudad con amenazas de agresión. Los oficiales se apostaron junto a él, dispuestos a saltar y proteger a la señora Wilcox, de quien dijo que no se arrepentía de haberla agredido; o a los ediles de Phoenix sobre quienes ahora recaía la decisión.

Los votos de la Alcaldesa Thelda Williams y los concejales Michael Nowakowski, Vania Guevara, Laura Pastor, Felicita Mendoza y Debra Stark aprobaron la inversión de $230 millones para que el estadio fuera renovado. Solo los votos de Sal DeCiccio y Jim Waring, como se esperaba, fueron opuestos.

La intervención de Larry Naman, quien fue condenado a 15 años de cárcel y liberado a los 12 años, prende luces de alerta, sobre la seguridad de los representantes políticos de la población, contra quienes mentes desequilibradas no se detienen a recurrir a actos violentos y criminales para influir sus decisiones.

La policía de Phoenix debe poner en claro lo que está detrás de Naman, quien no se detuvo para amenzar de manera velada “Si siguen adelante y lo pasan, están cruzando una línea que es equivalente a un acto de violencia contra el público”.