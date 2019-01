Por Leonardo Reichel

Hacienda Healthcare estaba operando sin una licencia del estado de Arizona, según aseguró el ex director del Departamento de Servicios de Salud de Arizona, Will Humble. “Lo que le exenta del riesgo de perderla”.

Humble, quien dijo que se sorprendió al encontrar que Hacienda no tiene una licencia, un requisito para la mayoría de los hogares de cuidado.

“Está específicamente exento por ley. Eso sucedió en 1997, así que no sé por qué ni cómo ocurrió “, dice Humble. “Pero, curiosamente, eso es parte de la ecuación aquí cuando el gobierno estatal trata de averiguar qué hacer con su papel regulatorio como parte de esta investigación”.

Normalmente, el estado puede amenazar con anular la licencia de una instalación para operar, pero en este caso, el estado no puede hacer eso. Sin embargo, el estado puede cortar lazos con hacienda.

“Si la agencia de Medicaid tiene una relación contractual con el centro y deciden que ya no quieren que sus miembros estén allí, podrían tomar ese tipo de decisión que, en efecto, pondría al centro fuera del negocio si no hay pacientes para brindar atención”, dijo Humble.

Una portavoz del Departamento de Servicios de Salud de Arizona confirmó que Hacienda no tiene licencia, pero agregó que la instalación está certificada por Medicaid y que el estado realiza inspecciones en nombre de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. La portavoz no pudo responder de inmediato la pregunta de por qué Hacienda no está obligada a poseer una licencia.

Humble dijo que espera cambios pronto que requieran que todos los centros de atención tengan una licencia.

“Supongo que veremos que algo cambiará esta sesión legislativa”, dijo Humble. “Especialmente lo que ahora hemos aprendido y lo que aprenderemos con el tiempo”.