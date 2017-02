Por Hugo Laveen

Un trabajador, el director y el dueño de un centro de cuidado infantil de Phoenix han sido arrestados después de que un bebé de 21 meses de edad fue golpeado dos veces con una escoba, dijo la policía.

El niño fue llevado a un hospital local con una laceración de 4 pulgadas en su cara, dijo la sargento Mercedes Fortune.

La policía tomó a una trabajadora en custodia, Lillie Adams de 37 años de edad; la directora, Perla Denise Sierra Duarte, de 26 años, así como el dueño del Centro de Aprendizaje Brighter Angels, Rubén Sandoval, de 51 años.

Duarte y Sandoval fueron arrestados por cargos de obstaculizar el enjuiciamiento y por no reportar con precisión la lesión a la policía.

Oficiales dijeron que el caso comenzó a desplegarse el viernes, 17 de febrero.

Un documento de la corte declaró que Adams estaba barriendo el piso en una clase cuando el niño empujó un conjunto de cocina de plástico. Cuando Adams dejó de barrer, el niño se arrastró bajo la mesa a su lado.

“Ella usó la escoba para empujar a la víctima hacia el lado de la mesa”, declaró el documento de la corte.

Cuando la víctima no se movió, Adams supuestamente hizo girar la escoba y golpeó al niño en la cara dos veces.

“No es un ataque, ya que es un asalto con la escoba”, dijo Fortune.”No puedo decirte cuánto tiempo, pero puedo decirte que la escoba fue usada.”

Diez niños, de 1 y 2 años de edad, estaban en el aula en ese momento, dijo la policía.

El muchacho empezó a llorar y Adams alcanzó debajo de la mesa y lo cogió por un brazo, según el informe del oficial. Adams vio que el niño estaba sangrando y puso una servilleta contra la cabeza de la víctima, dijeron oficiales. El supuesto incidente fue capturado en las cámaras de vigilancia de la escuela.

La víctima fue llevada al Hospital Infantil de Phoenix.

La madre del niño regresó a la guardería y pidió una reunión con el director y el dueño. Cuando se le pidió ver el video, le dijeron que no podía verlo, dijo el documento judicial.

Un informe de la policía fue presentado el jueves después de que el hospital llamó a la madre del niño y le pidió que trajera a su hijo de nuevo para un seguimiento. El director del preescolar le dio una carta de la escuela para darle al doctor que declaró que el niño tropezó con un juguete y se golpeó la cabeza, declaró el documento de la corte.

Después de volver al hospital de nuevo, la madre del chico se acercó a las autoridades. “En ese momento, la madre del niño se puso en contacto con el departamento de policía y ahí fue cuando comenzó la investigación”, dijo Fortune.

Los oficiales vieron el video y arrestaron a Adams el jueves.

Durante una entrevista con la policía, Adams dijo que estaba limpiando la habitación porque los niños habían derramado cereales después del desayuno.

Al ver al muchacho trepar por debajo de la mesa, ella dijo que le había pedido dos veces que se moviera. Dijo que el niño estaba riendo y trató de empujarlo lejos con la escoba, dijeron oficiales. Adams admitió que le pegó dos veces, pero no creyó que lo golpeara mucho, dijo la policía.

Dijo que lo sacó de un brazo de debajo de la mesa, lo llevó a través de la habitación y le aplicó una toalla de papel mojada en la cabeza. Adams dijo que fue llamada a la oficina unos 45 minutos más tarde, donde se le dijo que firmara una carta de renuncia y no hablar con nadie sobre el incidente, incluyendo a la policía.

Adams fue encarcelado por un cargo de abuso infantil. El director se enfrenta a una acusación de no informar. “Lo que les estamos diciendo a los padres es que si hay algo que sienten que necesitan llamar nuestra atención, entonces por favor”, dijo Fortune.