El acelerado avance de la Electrónica Automotriz y la incursión de accesorios de seguridad y confort, nos llevan a encontrar componentes que son una total novedad para nuestros mercados, es el caso del sistema Head Up Display mediante el cual el conductor tiene la posibilidad de encontrar algunos parámetros del Panel de Instrumentos como velocidad, temperatura, rpm, condiciones de trafico, Ect. reflejados directamente en el vidrio panorámico frontal.

Head Up Display o simplemente HUD, que en español se conoce como Pantalla de Visualización Frontal, es el último desarrollo que se ha introducido a la Electrónica Automotriz. Su aplicación inicial se hizo para aeronaves militares, el primero en incluirlo fue un Blackburn Buccaneer de la Marina Real Inglesa en 1958. Actualmente están siendo utilizados en todos los aviones de combate, aviación civil, automóviles y se piensan implementar para vehículos de la Formula Uno.

Este sistema que se encuentra conectado a las funciones de navegación del vehículo, proyecta al parabrisas la información

Fabricantes como Chevrolet, BMW, Audi, Peugeot, Citroen, entre otros, han venido introduciendo este tipo de tecnología, permitiéndole al usuario no solo tener a la vista información de velocidad o indicadores de navegación, sino que además, para el caso de algunos fabricantes como BMW, brindarán asistencia al piloto mediante Realidad Aumentada (RA), permitiendo reflejar en el parabrisas la realidad física existente como señales de tránsito, automóviles cercanos, peatones próximos, hasta demarcaciones difíciles de visualizar por las condiciones de luz en la vía.contenida en los instrumentos para que de esta manera el conductor pueda revisar el estado del vehículo sin cambiar el punto de vista y se mantenga atento, con la cabeza al frente mientras conduce. Por esto su nombre, ya que el usuario puede ver toda la información que necesite con la cabeza erguida (head up) sin tener que perder el enfoque para revisar los instrumentos del tablero.

Estas imágenes aparecerán en forma tridimensional y con perspectiva, todo esto en el campo visual de conductor, permitiéndole así concentrarse en el tráfico sin cambiar la vista al tablero, mejorando su capacidad de reacción.

Estos sistemas, que aún se encuentran en etapa de desarrollo, permitirán también, una interacción con los sistemas GPS, ya que las indicaciones de este y la imagen real de la calle se fusionarán, proyectando la información directamente sobre el asfalto.

Todos estos avances, facilitarán al conductor la identificación de fallas en el vehículo, convirtiéndose en un elemento interesante de seguridad que permitirá tener a la vista información del estado del vehículo sin descuidar la vía por la cual transita.

Con las nuevas tendencias y tratados comerciales es una realidad y cada día es una necesidad primordial prepararnos y capacitarnos para poder evolucionar y avanzar en nuestros talleres de mecánica y electrónica automotriz.

