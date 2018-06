El periodista Rubén Rodríguez detalla las razones por las que el mediocampista no disputaría la Copa del Mundo de última hora.

Héctor Herrera podría abandonar a la selección mexicana y no asistir al Mundial de Rusia 2018, luego del escándalo por la “fiesta sexual“, reveló el periodista de Fox Sports, Rubén Rodríguez.

El periodista deportivo detalló que, según fuentes cercanas al mediocampista del FC Porto de Portugal, Herrera decidiría de última hora no acudir a la justa mundialista, tras no sentirse cómodo luego del escándalo que se desató, cuando una revista de espectáculos reveló fotografías de varios integrantes de la selección mexicana llegando a una lujosa casa de la Ciudad de México, después del partido de despedida ante Escocia, acompañados por 30 mujeres, supuestamente escorts.

La noticia tuvo mayor impacto, pues varios jugadores del Tri se encuentran casados o tienen pareja.

Tras revelarse las imágenes de la fiesta, Herrera se ausentó un día después del entrenamiento de la selección mexicana, para reunirse en privado con su familia, aparentemente para aclarar la situación relacionada con la fiesta.

Sin embargo, según Rubén Rodríguez, el mediocampista está molesto por sentirse el único señalado porque en el equipo tricolor no se ha tomado una responsabilidad grupal al respecto, cuando fueron varios jugadores los que asistieron a la fiesta, entre ellos Guillermo Ochoa, los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos, Marco Fabián, José Manuel “Tecatito” Corona, Jesús Gallardo, Carlos Salcedo, entre otros.

El periodista de Fox Sports también comentó que Herrera habría pedido no jugar ante Dinamarca, en el último partido de preparación de México previo a su debut ante Alemania en Rusia, sin embargo, el futbolista salió al terreno de juego con el once titular y disputó los primeros 45 minutos del encuentro.