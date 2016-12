Por Hugo Laveen

Bakersfield, CA.— Un hombre que fue herido por la policía la semana pasada después de ser detenido dice que quería demostrar a su amiga que los oficiales de policía son buenas personas.

El lunes pasado, José Vaca, de 29 años, fue detenido mientras conducía con un amigo. Salió del coche con un rifle, que había comprado en una tienda de segunda y que no estaba legalmente autorizado a tener.

“Salgo de mi vehículo, llego a la parte delantera del vehículo de la policía, puse la culata del rifle en el suelo y acabo de levantar la mano”, dijo Vaca.

El arma sorprendió a los agentes de policía, que abrieron fuego sin previo aviso, según Vaca.

“Poco después de caer el suelo, intenté jugar a hacerme el muerto, y luego dispararon un par de disparos más hacia mí por la espalda mientras estaba tumbado en el suelo”, dijo.

Vaca dice que nunca planeó disparar contra los oficiales. En cambio, pensó que sería una oportunidad para demostrar un punto que había hecho a un amigo hace meses sobre la brutalidad policial.

“Lo primero que me vino a la cabeza es que ya voy a ser detenido, sé que es muy probable que me lleven, pero voy a probar mi teoría muy rápido y ver que es cierto para que ella puede creer que hay buenos oficiales en el mundo “, dijo.

Vaca dice que le dispararon 12 veces, con tres de las balas pasando completamente a través de su cuerpo; Aunque el informe de la policía dice que sólo hicieron nueve disparos. El hombre dice que es una “bendición” que esté vivo.

Mirando hacia atrás, Vaca considera su experimento mal concebido porque fue “completamente malo”. Sin embargo, el hombre dice que todavía cree que hay buenos oficiales de policía en el mundo.

“No sabían qué esperar”, dijo.

Vaca se encuentra actualmente con una fianza de $400.000, reservada a 11 cargos criminales diferentes.