Fue un 8 de marzo, pero del año de 415 D.C. cuando tuvo lugar el martirio de Hipatía de Alejandría. No se trata de una mártir religiosa, sino por el contrario, de una científica, filósofa y matemática que fue brutalmente asesinada a causa del fanatismo religioso.

A Hipatía se le recuerda por haber sido la más grande sabia de la antigüedad, astróloga, filósofa neoplatónica, matemática, escritora e inventora, además de una mujer de extraordinaria belleza que llegó a ser directora del Museo de Alejandría, en épocas en que el conocimiento estaba vetado para las mujeres. Era hija del filósofo Teón de Alejandría, cuando aquella ciudad de Egipto formaba parte del Imperio Bizantino. Y su muerte ordenada por el patriarca Cirilo, puede tomarse como un parte-aguas entre la cultura helénica y el oscurantismo medieval.

Hipatia nació en Alejandría el año 370. De su madre no existe ninguna referencia, pero su padre fue el destacado filósofo y matemático Teón de Alejandría, quien abrió las puertas de la Biblioteca para su hija, educándola desde niña para hacer de ella una inteligencia luminosa, en quien convergían sabiduría, belleza y razón. Aunque su formación que incluía las ciencias y las artes la llevó a viajar por Roma y por Atenas.

De vuelta en Alejandría pasó a trabajar en el Museo, una especie de universidad de su tiempo, donde llegó a superar a su padre en conocimientos. Algunos historiadores creen que muchos escritos atribuidos a Teón fueron en realidad obra de su hija. Hipatia contribuyó a la invención de aparatos como el astrolabio y el aerómetro, defendió el heliocentrismo e hizo estudios sobre el peso específico de los líquidos y sobre geometría euclidiana. Como filósofa, fue una abanderada del pensamiento neoplatónico. Su talento y dedicación fueron recompensados con el puesto de directora del Museo.

Hipatía, sin embargo, era libre pensadora, lo que le convertía en hereje, de acuerdo al pensamiento religioso de la época. Sólo 16 años antes el cristianismo se había convertido en la religión oficial y única del Imperio Romano, y los religiosos consideraban todo lo pagano, incluido el conocimiento científico, como perseguible.

En tiempos del obispo Teófilo se intentó destruir todo lo que no viniera de la Biblia, como los libros y los templos helénicos. Hubo revueltas y muertes y muchos paganos se convirtieron ante la presión que sufrían. Hipatia se negó e inicialmente fue defendida por el gobernador romano Orestes, pero Cirilo, un nuevo obispo de Alejandría, -más tarde canonizado por la Iglesia católica-, la acusó de brujería e instigó a un grupo de monjes para que la asesinaran. El 8 de marzo de 415, Hipatia fue golpeada, desnudada, violada, arrastrada por la ciudad y, finalmente, asesinada por los parabolanos, un grupo de monjes integristas, que descarnaron su cuerpo aun con vida, utilizando para ello conchas marinas. (L. Reichel U.)