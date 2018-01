Por Hugo Laveen

Tucson, AZ. La policía de Tucsón identificó al hombre y la mujer de un aparente asesinato – suicidio.

El empleador de Jazmine Willock se comunicó con la policía de Tucsón el jueves para hacer un control de asistencia social porque ella no se había presentado a trabajar.

La policía la encontró asesinada por Taris Ford-Dillard, de 27 años.

Los detectives dijeron que estaban en una relación y él la había disparado primero y luego se disparó él mismo.

Un residente del área dijo que los dos habían tenido problemas antes de este incidente. Dijo en noviembre que había un video perturbador de un altercado entre los dos. Informó el incidente y el video a la policía de Tucsón. Dijo que la policía no hizo nada.

Recordó a Jazmine Wollack, de 22 años, que estaba en la puerta pidiendo ayuda, gritando pidiendo ayuda. Dijo que se podía ver al hombre agarrarla, y que tenía un arma con él.

La policía de Tucson afirmó que respondieron al incidente y Taris Ford-Dillard fue arrestado y acusado de tres delitos menores. El mes pasado, otro incidente aterrador, testigos dijeron que Ford-Dillard, de 27 años, conducía erráticamente y Jazmine saltó del automóvil en movimiento tratando de escapar.

Se la vio agarrando una bolsa de la casa, pero él la alcanzó. Los vecinos afirmaron que llamaron a la policía de nuevo.

David Gambill vive al lado dijo, “El nivel de ruido en la casa había sido increíble, gritando y gritando ese tipo de cosas”, agregó que no sucedía todas las noches, sino periódicamente.

En julio, Taris Alexander Ford – Dillard fue acusado de cuatro cargos de asalto, violencia doméstica, asalto agravado con arma mortal y secuestro.

De acuerdo con la Queja Provisional, los dos habían tenido una discusión que empujó y la arrojó a su dormitorio; la víctima dijo que Taris la puso en una llave de cabeza y comenzó a golpearla en la cara con un zapato.

A continuación, agarró una pistola semi automática negra y la apuntó a la víctima.

Ella escapó y llamó a la policía.

Taris negó apuntar con un arma. Finalmente fue arrestado.

Se publicó una fianza de $ 7500 y fue liberado.

Estaba programado para comparecer en la corte el mes próximo en un cambio de audiencia.

Un vecino a cuatro puertas es incrédulo, dijo que escuchaste sobre esto, leíste: “Simplemente no te pasa a ti. Podrías pensar, pero igual descubrimos que sí”.

Emerge Center Against Domestic Abuse. 795-4266 Línea de Crisis 24 horas