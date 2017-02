Por Hugo Laveen

Avondale, AZ.— Un incendio casi convirtió en cenizas un hogar de Tolleson, el viernes por la mañana, pero sus moradores, cinco miembros de una familia, han tenido la suerte de salir con vida del siniestro.

El incendio tuvo lugar a eso de las dos y media de la madrugada, cerca de la línea limítrofe entre Tolleson y Avondele, en el area sureste de Lower Buckeye Road y El Mirage.

Según los bomberos, el fuego parece haber iniciado en el garaje y rápidamente se extendió hacia el techo, para luego devorar la parte trasera de la casa.

Al dares cuenta de lo que sucedía, los cinco miembros de la familia salieron de la casa e hicieron la llamada de emergencia pará reporter el incendio, y cinco minutos después el primer camión de bomberos llegaba a prestar ayuda.

Una vecina de nombre Jaclyn Warren tomó fotografías oportunas del incendio, las cuales nos han sido compartidas.

“Cuando llegamos aquí, el fuego estaba extendido por el techo, por lo que consideramos que no era una estructura segura para entrar, así que luchamos contra el fuego desde el exterior”, dijo el Jefe del Batallón Justin Ernst, del departamento de Avondale & Medical.

Sin embargo, no poder combater las llamas desde dentro de la casa, hace el trabajo meas difícil par alas tripulaciones de apagafuegos.

“Nos entrenamos para esto y sabemos qué hacer, lo hemos hecho suficientes veces”, dijo Ernst.

Los bomberos lograron evitar que las llamas se extendieran a las casas vecinas, aunque les tomó a los equipos más de 30 minutos poder controlar el fuego, según Justin Ernst de la Avondale & Medical Department.

“Pudimos contener el fuego a la casa de origen”, dijo Ernst.

Los investigadores están trabajando para determinar qué provocó el incendio. Ernst dijo que no está claro si la casa estaba equipada con detectores de humo funcionando.

No se reportaron lesiones.