Por Hugo Laveen

Okmulgee, OK. Un hombre de Oklahoma está tras las rejas después de que la policía dijera que había golpeado al hijo de 5 años de su novia porque el niño abrió temprano un regalo de Navidad.

La madre del niño dijo que su novio estaba mirando a sus hijos mientras estaba de compras navideñas el sábado en Okmulgee. Ella llegó a casa a algo que nunca pensó que vería.

Vio magulladuras en la espalda y los brazos de su hijo de 5 años, heridas en la frente y una aparente huella de la mano en su mejilla.

En una publicación en Facebook, la madre escribió: “Las palabras no pueden explicar ver a tu bebé así y no tener ni idea de lo que sucedió. Corrí hacia él como cualquier madre lloraría, lo abrazaría, suplicaría lo que sucedió”. Wesley me lastimó mal madre, “es todo lo que decía”.

La mujer dijo que su novio, Wesley McCollum, de 25 años, estaba tratando de darle una lección al niño después de que lo encontró abriendo un regalo debajo del árbol de Navidad.

Llamaron a la policía al hogar y llevaron al niño a un hospital. McCollum fue arrestado por denuncias de abuso infantil y negligencia infantil.

La madre dijo a una estación local de noticias que presentó una orden de protección contra McCollum el lunes por la mañana.

El informe de la policía ahora está en camino a la oficina del fiscal del distrito para ver si se presentarán cargos.