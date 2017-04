Por Hugo Laveen

Varias unidades de policía han rodeado el campus de la Universidad de DeVry, ubicado en la 21 Avenida y Dunlap, donde, según informes, se encontraba un hombre armado con un cuchillo.

Los primeros informes aseguran que no se trata de un estudiante y que dicha persona se había encerrado en un salón.

“En este momento los oficiales están hablando con él a través de la puerta en un intento de disuadirlo de que se entregue de manera segura”, dijo el sargento Vince Lewis, del Departamento de Policía de Phoenix. “No se hicieron amenazas y no se reportaron lesiones”.

En el área se advertían algunos vehículos de policía y muchos estudiantes reunidos en el estacionamiento, a donde fueron concentrados como medida de seguridad.

“Seguimos escuchando rumores diversos sobre lo que está pasando”, dijo una mujer joven que llegaba a la clase mientras los estudiantes evacuaban el edificio. “Todo lo que sabemos es que hay alguien, es peligroso y estamos aquí [en el estacionamiento]”.

Bryan Co, un estudiante de enfermería, llegó a tomar un examen final cuando él y algunos otros estudiantes fueron introducidos rápidamente en un aula.

“Nos dijeron que estábamos teniendo un bloqueo – uno ‘real'”, dijo. “Básicamente hicimos los procedimientos de bloqueo estándar – se mantuvo alejado de las ventanas, apagó las luces”.

Dijo que estubo en esa habitación por lo que “parecía ser como un poco más de una hora”.

“Mucha gente estaba asustada, pero nada estaba sucediendo realmente, así que no fue tan aterrador”, dijo Co.

Otro estudiante que también estaba en esa habitación dijo que escuchó varias versiones de lo que estaba sucediendo. También dijo que las respuestas de los estudiantes a la situación de despliegue eran mixtas.

“Algunas personas estaban realmente tranquilas y otras corrían en el pasillo”, dijo. “Después de que estuviéramos encerrados en el aula, vimos gente afuera en los pasillos corriendo, sinceramente no sabíamos realmente lo que estaba pasando en ese momento”.

No hay otra información disponible inmediatamente. Lewis describió la situación como “un incidente en proceso”.