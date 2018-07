Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.¬ – Un hombre armado con un cuchillo fue visto corriendo entre el tráfico en la I-17 el viernes por la mañana cuando los oficiales de la policía de Phoenix y los policías de DPS intentaron atraparlo.

Todo quedó atrapado en las cámaras de la autopista del Departamento de Transporte de Arizona a eso de las 10 de la mañana.

De acuerdo con el sargento Tommy Thompson de la policía de Phoenix, los agentes respondieron a la llamada de un hombre con un cuchillo arrojando piedras a los automóviles.

Thompson dijo que los oficiales se enfrentaron al hombre, que tenía un cuchillo de 12 pulgadas, e intentaron calmarlo. Fue entonces cuando el hombre se quitó la camisa y corrió a través de los carriles de tráfico en dirección sur de la I-17 cerca de la Séptima Avenida y saltó a la camioneta de alguien.

Los oficiales trataron de aprehender al hombre, pero disparándole con una bolsa aturdidora no letal, pero luego corrió hasta el borde de la autopista y saltó por encima del aterrizaje del paso elevado en la calle de abajo.

El hombre sobrevivió a la caída y fue llevado a un hospital local. Thompson dijo que sus heridas no ponen en peligro la vida.

El tráfico hacia el sur en la Séptima Avenida se cierra en la I-17 mientras la policía investiga. Los carriles hacia el norte están abiertos.

El nombre del hombre aún no ha sido lanzado. No está claro qué cargos enfrentará.