Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.- Fue un caso de abuso horrible que la policía de Mesa dijo que “conmocionó el alma”.

En 2016, una niña de 3 años de edad fue encontrada en el ducto, en una bolsa, rodeada de heces, en un armario del apartamento de un sospechoso. La policía dice que la niña había sido abusada sexualmente.

Ahora, el sospechoso en ese caso ha sido condenado.

Francisco Ríos-Covarrubias fue condenado el martes a 35 años de prisión, seguido de libertad condicional de por vida. Fue condenado por dos cargos de secuestro y tres cargos de intento de abuso infantil.

El valle se sorprendió por el caso cuando salió a la luz en 2016.

La niña de 3 años, que supuestamente había sido ofrecida para tener relaciones sexuales, fue encontrada desnutrida y sufriendo un “nivel de abandono tan severo que no podía valerse por sí misma”, dijo el jefe de la policía de Mesa, John Meza, en ese momento.

“Cuando los oficiales entraron, todo lo que vieron fue la parte superior de la cabeza del niño en la bolsa de basura”, describió Meza. “La niña tenía cinta adhesiva en la boca, alrededor de los brazos, las manos y las piernas”.

La policía fue encontrada con muchos moretones, cicatrices y ampollas en el cuerpo.

La policía dijo que la madre de la niña, Mayra Yomali Solis, quien no tiene hogar, había estado dejando a la niña con Francisco Rios-Covarrubias durante días a la vez durante el último mes.

“La madre dijo que vería al niño un día a la semana y sabía que su hijo estuvo solo varias horas mientras el sospechoso trabajaba”, dijo Meza.

Meza dijo que Rios-Covarrubias había aceptado cuidar a la niña mientras la madre iba a trabajar. Meza dijo que Solís pasaría y vería a su hija solo un día a la semana.

En ese momento, Solís se declaró inocente de abuso infantil.

La policía dijo que fueron informados después de que un hombre que Rios-Covarrubias había conocido en línea para tener relaciones sexuales apareciera en el apartamento alrededor de las 7 am y olía un mal olor.

“Esas son algunas de las cosas más enfermas que he escuchado en mi vida”, dijo un vecino. “Es triste que eso realmente suceda. Es horrible. Nada de eso debería pasarle a nadie”.