Por Hugo Laveen

Guadalupe, AZ.— Un hombre de Guadalupe ha sido encarcelado acusado de homicidio en segundo grado luego de que supuestamente apuñaló y mató a su novia frente a su hijo adolescente, según documentos judiciales.

El lunes, Ernie Paderez, de 24 años, huyó de la escena en Guadalupe después de apuñalar y matar a su novia, Elaine Sánchez, frente a su hijo de 15 años.

Una amiga de Sánchez llamó al 911 y dijo que Sánchez estaba sangrando cerca de la calle México, al este de Guadalupe y que Paredes había huido en una bicicleta.

Diputados y bomberos llegaron a la escena y comenzaron a tratar a Sánchez por múltiples heridas de arma blanca. Ella murió de sus heridas en el hospital.

Paderez fue localizado por alguaciles y policías de Tempe en su trabajo y fue puesto bajo custodia. Paderez tuvo lo que parecían ser heridas de arma blanca y se quejó de dolor lumbar, fue transportado a un hospital local y tratado por sus heridas, según documentos.

La amiga dijo a los agentes que estaba en el hogar de Sánchez con cuatro hijos menores, incluido el hijo de Sánchez, de 15 años.

Escuchó a Sánchez discutiendo con su novio, Paderez, desde el dormitorio. Paderez era alguien a quien el amigo había conocido pero que no sabía su nombre.

Durante la discusión, Sánchez llamó a su hijo de 15 años, quien entró en la casa y luego en su habitación. Momentos después, el amigo escuchó gritos, según los documentos.

El chico de 15 años volvió a entrar a la habitación y vio a Paderez encima de Sánchez de espaldas a la puerta. El amigo vio el brazo derecho de Paderez levantado, sosteniendo un cuchillo.

El hijo adolescente agarró una sartén e hirió a Paderez dos veces en la cabeza antes de que la amiga volviera su atención a poner a los cuatro niños menores a salvo.

Poco después, Sánchez salió de la casa con una herida entre la barbilla y el labio inferior y heridas de arma blanca en la espalda. La amiga luego vio a Paderez huir en su bicicleta.

El niño de 15 años les dijo a los detectives que vio a Paderez apuñalar a su madre dos veces antes de agarrar la sartén y golpearlo.

Paderez fue entrevistado después de ser dado de alta del hospital. Paderez dijo a los oficiales que estaba en una relación romántica con Sánchez y que vivieron juntos en la casa durante un año.

Él dijo que Sánchez se volvió a conectar con un amigo de secundaria hace un mes y con frecuencia envió mensajes de texto con él. Paderez dijo que se iría de su casa sin decírselo y que no respondería a sus llamadas o mensajes de texto.

Sánchez y Paderez discutieron sobre esta situación porque lo hizo sentir mal y deprimido, según documentos. Paderez también afirmó que Sánchez lo abofeteó y le arrojó objetos en el pasado.

Afirma que no puede recordar los hechos del apuñalamiento ya que estaba aturdido y desmayado. Cuando los agentes lo localizaron, tenía manchas de sangre en las manos y la ropa.

Paderez fue fichado en la cárcel de la Cuarta Avenida por un asesinato en segundo grado. Su fianza está fijada en $500,000 con una comparecencia judicial del 19 de diciembre.