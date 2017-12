Por Hugo Laveen

Kansas City, MO.— Las autoridades acusaron a un hombre de Kansas City de apuñalar a su esposa, diciendo que la hija de 7 años de la pareja le dijo a un consejero escolar que encontró un cuerpo en su sótano y luego les dijo a los investigadores que “no quería ser la próxima”.

Benjamin Byers, de 45 años, fue acusado el jueves de asesinato en segundo grado, acción criminal armada, abandono de un cadáver y peligro para un niño por la muerte de Melissa Byers, de 47 años. La fianza fue fijada en $500,000. Ningún abogado está en la lista para él en los registros judiciales en línea.

Un detective de la policía escribió en la declaración de causa probable que la niña habló con un consejero el miércoles, un día después de encontrar “mucha sangre” y vislumbrar un cuerpo en el sótano con una “puñalada en la espalda”. Ella le dijo a un entrevistador forense que el rostro estaba cubierto, pero que el suéter en el cuerpo era de su madre. La niña no había visto a su madre desde la recogida de la escuela el lunes.

La niña dijo que salía del sótano cuando recibió una llamada del novio de su madre, quien le dijo que venía. Ella dijo que su padre comenzó a actuar “sospechoso”, cerrando todas las persianas y cerrando la puerta, según la declaración de causa probable, que no dice si el padre y la madre de la niña estaban distanciados. Un portavoz de la policía, Darin Snapp, dijo en un correo electrónico el viernes que “por lo que sabemos, aún vivían juntos”.

La niña no le dijo al novio o al padre lo que había visto en el sótano. Ella le dijo al entrevistador forense que su padre había actuado “raro” y que “no quería ser la próxima”, escribió el detective.

Después de que la escuela de la niña contactó a la policía, los agentes fueron a la casa, donde Benjamin Byers dijo que no sabía dónde estaba su esposa, escribió el detective. Los oficiales encontraron sangre en toda la casa y una gran sección de alfombras que parecían haber sido retiradas del comedor.

Después de obtener una orden de allanamiento, se encontró el cuerpo de Melissa Byers en el sótano cubierto con alfombras, plástico, sábanas y ropa. Se vieron marcas de arrastre sangrientas en las escaleras del sótano. La policía también vio indicios de que se habían realizado esfuerzos para limpiar el comedor, la sala de estar, la cocina y el baño.

Byers se negó a hablar con los detectives después de que se encontró el cuerpo. Benjamin Byers estuvo en libertad condicional desde enero después de declararse culpable de conducir intoxicado como un delincuente persistente y cumplir 30 días en la cárcel, de acuerdo con los registros judiciales. Melissa Byers fue encarcelada en Missouri desde marzo de 2014 hasta septiembre de 2016 después de declararse culpable de posesión de una sustancia controlada y falsificación.