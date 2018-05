Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Un hombre de Mesa se enfrenta a cargos de secuestro, robo a mano armada, robo de vehículos y tráfico de bienes robados luego de presuntamente secuestrar a un hombre a punta de navaja a principios de esta semana.

La policía dice que Kevin Juárez trató de alejarse de los oficiales cuando los vio en un vecindario de Mesa el martes por la tarde.

Según su documentación judicial, los investigadores creen que Juárez, de 29 años, subió a la camioneta de la víctima “y amenazó con apuñalarlo si no hacía lo que se le dijo”.

“Luego Kevin tomó el teléfono celular y la billetera de la víctima y le dijo que manejara hasta un banco para obtener dinero”, escribió el oficial que lo arrestó en la declaración de causa probable.

Mientras la víctima estaba adentro, dice la policía, Juárez se puso detrás del volante y se fue. Los oficiales usaron un dispositivo GPS para ubicar el camión robado en el área de Sixth Avenue y Stapley. Alcanzaron a Juárez mientras se alejaba de su casa.

“Antes del contacto, la policía observó que Juárez retiraba objetos del vehículo y los llevaba a la residencia”, dice la declaración de causa probable.

Los investigadores dicen que Juárez había decidido vender los altavoces del vehículo de la víctima.

Mientras que la víctima dijo que Juárez lo amenazó, Juárez le dijo a la policía una historia ligeramente diferente.

Dijo que “acordaron” ir a una tienda para poder poner dinero en su Power Card y que cuando mencionó que “tenía que ir a algunos lugares”, la víctima dijo: “Haz lo que tengas que hacer”. ”

Si bien no está claro si Juárez y la víctima se conocían antes del incidente, la policía dijo que Juárez les dijo que “ha visto a la víctima en el pasado y le ha referido [por] su primer nombre”.

En la documentación judicial de Juárez, la policía indicó su creencia de que Juárez podría estar “perturbado mentalmente”. No hubo ninguna explicación.

La policía también dijo que el cuchillo que la víctima creía que Juárez había “simulado” en su bolsillo.

Un juez estableció una fianza de apariencia asegurada de $50,000. Juárez regresará al tribunal para una conferencia de estado el 16 de mayo, seguida de una audiencia preliminar el 18 de mayo.