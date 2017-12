Por Hugo Laveen

Mesa, AZ. Muchas familias estaban presentando sus respetos a sus seres queridos perdidos durante las vacaciones de Navidad, pero no habrá luto por la pérdida de Jared Aguilar, a pesar de lo que se dijo en una página de GoFundMe.

“Me siento genial”, dijo Aguilar. “Estuve en el gimnasio esta mañana. La vida es buena”.

El día de Navidad, alguien intentó sacar provecho de la trágica muerte del hombre de Mesa, a pesar de que está vivo y bien.

Un estafador creó un Fondo Conmemorativo Jared Aguilar en GoFundMe. Tenía dos imágenes de Aguilar, una historia triste sobre cómo el joven de 25 años murió haciendo lo que amaba, y pidió ayuda para recaudar $5,000.

“Nuestro querido amigo Jared Aguilar falleció trágicamente esta mañana de Navidad”, según la página conmemorativa. “Era un amigo leal. Murió haciendo lo que amaba”.

La página falsa fue enviada a amigos y familiares de Aguilar en Facebook. “Tuve algunos amigos que de inmediato dijeron que esto es falso, no real”, dijo Aguilar. “Desafortunadamente, hubo algunas personas que lo creyeron, y tuvimos la suerte de atraparlo rápido y que nadie donó”.

Aguilar dijo que fue una suerte que su madre y su familia inmediata estuvieran con él en Navidad, cuando se informó por primera vez de su falsa muerte, de lo contrario habría habido muchas más explicaciones que hacer.

“Estoy muy vivo”, dijo Aguilar. “Tenía Firehouse Subs hoy y eso fue bastante bueno, y voy a Buffalo Wild Wings”.

El nombre del tipo que según los informes publicó la página conmemorativa falsa fue Sean K. Williams, pero no está claro si ese era un nombre real.

Aguilar espera que lo que le sucedió sirva como advertencia para otros que quieran donar a una causa en GoFundMe o en otro lugar.

“Tienes que investigar un poco”, dijo Aguilar.