Por Hugo Laveen

Peoria, AZ. Un hombre de Peoria está ofreciendo la comida del día de una manera poco común.

Sean Aron construye minirreplicas de estadios para guardar refrigerios llamados Snackadiums.

Él hizo uno de los lugares donde se jugó el Super Bowl en los últimos cinco años.

Hasta el momento, pasó cerca de un mes en el proyecto de construcción del US Bank Stadium en Minnesota para su fiesta anual del Super Bowl.

“Habrá alitas, habrá campo de humus jalapeño. Chips, dips. Creo que este año vamos a hacer una barra Caprese”, dijo Aron.

La tradición comenzó después de que su esposa le envió una foto de los Snackadiums de otra persona que encontró en línea.

“Mi primer proyecto fue Metlife Stadium, Nueva Jersey”, dijo Aron.

Comienza mirando las imágenes del estadio y cambia el diseño cada año para evitar que sus 60 a 80 invitados lo adivinen.

“Es divertido hacerlos. Se ha convertido en un hobby para mí”, dijo Aron.

Él espera continuar el hobby durante mucho tiempo.

“Simplemente me gusta hacerlo. No sé cuándo me detendré. O si lo haré, pero lo mantendremos todo el tiempo que podamos. Y disfruto haciéndolo”, dijo Aron.