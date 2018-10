Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ.- Un hombre de Phoenix está acusado de asesinar a su novia, esconder su cuerpo en una caja fuerte para armas y luego enterrar la caja fuerte en el desierto.

Paul Palandri, de 59 años, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y tráfico de propiedad robada. Fue arrestado el jueves en su residencia cerca de la calle 7 y Greenway Road.

La víctima Jana Van Sickle, de 51 años, desapareció en noviembre de 2016. Su hijo había llamado a la policía para informar que su madre había desaparecido.

Recientemente le había dicho a una amiga de la familia que estaba cansada de vivir la “vida de la droga” y que planeaba “romper con Paul (Palandri) y alejarse de la mala vida que estaba viviendo”. Ella dijo que Palandri era “mala para ella y que tenía que alejarse de él si quería cambiar su vida”, según el informe policial.

Poco después de su desaparición, los miembros de la tribu de Gila River que caminaban en el desierto cerca de la Avenida 87 y Dobbins Road llamaron a la policía para reportar un agujero en el suelo. Describieron el agujero como “no muy ancho pero muy profundo”.

La policía de Gila River trató de encontrar el agujero pero no pudo localizarlo.

Aproximadamente un mes después, los mismos miembros de la tribu volvieron al área y vieron una caja fuerte para armas parcialmente enterrada en el sitio original donde se había localizado el agujero. Según el informe policial, el sospechoso había “colocado plantas y árboles del desierto a su alrededor y sobre él para evitar que la caja fuerte fuera detectada”.

Sin embargo, parecía que los animales salvajes habían comenzado a cavar en el área, exponiendo una esquina de la caja fuerte.

Los miembros de la tribu llamaron nuevamente a la policía.

Esta vez, la policía encontró el sitio y, junto con los agentes del FBI, pudieron desenterrar el arma.

Dentro de la caja fuerte, encontraron a una mujer “en etapas de descomposición”. La víctima fue identificada más tarde como la mujer desaparecida, Jana Van Sickle. Le habían disparado a muerte.

La policía dice que el sospechoso había vertido polvo de cal blanca sobre el cuerpo y había cerrado la caja fuerte.

Dentro de la caja fuerte, los investigadores también encontraron casquillos y una lata de cerveza vacía.

Durante una entrevista policial posterior, Palandri dijo que no había visto ni oído nada de la víctima desde el 7 de noviembre.

Pero los registros del teléfono celular indicaron que habían estado en contacto.

Y un miembro de la familia de la víctima le dijo a la policía que Palandri era una “persona muy violenta y aterradora” y que la policía debería revisar su patio trasero para encontrar el cuerpo de la víctima.

Durante el curso de la investigación, Palandri negó a la policía que había matado a Van Sickle.

Pero un testigo se presentó más tarde y dijo “escuchó a Palandri decir varias veces: ‘Es por eso que le disparé a eso [expletivo.]’ En diferentes ocaciones”.

Según el informe de la policía, Palandri le dijo al testigo que “le disparó a Jana dos veces con una pistola de calibre .22, matándola por quemar su granero”. Luego le dijo al testigo que “hizo que otros lijaran sus muros donde ocurrió el asesinato para ocultar cualquier evidencia. Escondió el cuerpo de Jana en su patio trasero (propiedad de 2 acres) hasta que ella comenzó a” apestar “.

El informe de la policía también indica que Palandri le dijo al testigo, “luego la puso en una caja fuerte para armas y tuvo que soldar la puerta para cerrarla porque no se cerró del todo. Palandri hizo que otros lo ayudaran a llevar la caja fuerte a la” res “. (Reserva) para enterrarla”.

Palandri fue arrestado después de una operación encubierta, durante la cual “a sabiendas e intencionalmente” compró productos robados.

Palandri está retenido con una fianza de $ 1,000,000.

Él debe regresar a la corte el 18 de octubre.