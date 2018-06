Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un padre de Phoenix ha sido arrestado por abuso infantil en relación con numerosos presuntos actos de violencia contra sus hijastros.

La policía dice que Rafael Oliver Mendoza de 38 años, enfrenta 21 cargos de abuso infantil.

Fue arrestado el 31 de mayo en su casa cerca de 20th Street y Van Buren.

Mendoza es acusado de abusar de sus tres hijastros, de 14, 12 y 10 años, de muchas maneras en los últimos cuatro años. Algunos de los supuestos abusos incluyeron informes de poner palillos de dientes debajo de las uñas de los niños, golpearlos, quemarlos y torcer sus genitales con pinzas.

El presunto abuso salió a la luz cuando el joven de 14 años confió en un consejero escolar. El consejero contactó al Departamento de Seguridad Infantil de Arizona.

Cuando la policía interrogó a los niños, las víctimas jóvenes recitaron una letanía de incidentes de abuso.

Según el informe policial, los presuntos incidentes incluyeron lo siguiente: golpeado con un cinturón en la palma de sus manos, golpeó la espalda con un cinturón porque movió sus manos, golpear con una sartén rojo en la cabeza, obligados a hacer fila y [Mendoza] los golpea con un cinturón, tendría que caminar en círculo y los golpearía con un cable cuando se detuvieran, los quemó [a ellos] … con un encendedor en sus manos si querían un panecillo, usó pinzas [en sus genitales] y las torcía, sostuvo [su] cabeza bajo agua fría en la ducha y no podía respirar, sostuvo una bolsa sobre [su] cabeza hasta que se desmayó, se puso una bolsa en la cabeza y se desmayó. Cuando se despertó, vio [al sospechoso] poner mondadientes bajo las uñas de su hermano de 12 años, poner un elemento básico en la mano para quedarse dormido, ser golpeado con un cinturón, rascador, colgador y cable.

Según el informe policial, “a las tres víctimas se les dijo que no dijeran nada y estaban asustadas”.

Las tres víctimas ya han sido removidas de la casa. La policía no pudo entrevistar a un joven de 16 años y otro de 14, y se quedan en el hogar.