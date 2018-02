Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Después de las masacres en Las Vegas y ahora Florida, una familia del Valle dice que están haciendo un inventario de las armas que realmente necesitan para protegerse y se están deshaciendo del resto.

En octubre pasado, el tirador de Las Vegas usó un aditamento para fusil de asalto para matar a 58 personas. Esos aditamentos hacen que las armas de fuego semiautomáticas disparen más rápidamente.

“Nunca supe de ellos hasta después del tiroteo en Las Vegas”, dijo Aaron LaRoque de Phoenix. “Y honestamente, mi pensamiento original fue: ‘Será mejor que me den uno antes de que se los excluya'”.

LaRoque nunca terminó comprando ese aditamento. Después del tiroteo en Florida, su opinión sobre los AR-15 cambió dramáticamente.

“Realmente, la única razón por la que tenía estas armas es porque realmente son muy divertidas de disparar”, dijo.

“Básicamente, después de conversaciones con mi familia y mi hijo, decidí que no seríamos propietarios de este tipo de armas. No son necesarias. Tenemos otras armas para cazar y proteger el hogar. Éstas fueron estrictamente para nosotros, para el objetivo. “Disparos. Y desafortunadamente, demasiadas personas están usando este tipo de armas para matar gente y mucha gente”, dijo LaRoque.

Así que juntos, él y su hijo los destruyeron, cortando todos sus AR-15. “Realmente está plagando a nuestra sociedad, y haré lo que sea necesario para asegurarme de que estas armas nunca se usen para eso”, dijo LaRoque.

La ley de Arizona dice que si tienes un arma que ya no quieres puedes pasarla a la policía. Pero no pueden destruirlos. Deben ser revendidos en una subasta.

LaRoque dice que no quería que eso sucediera, por lo que cree que destruirlos él mismo era su única opción.