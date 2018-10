Por Hugo Laveen

Aguila, AZ.- Las cuadrillas de rescate han salvado a un hombre que cayó en el pozo de una mina en el extremo oeste del condado de Maricopa.

Sacaron a John Waddell, de 62 años, del hoyo alrededor de las 7 de la tarde del miércoles. Waddell fue luego trasladado en un avión hasta el Banner University Medical Center en Phoenix.

Nos dicen que a Waddell le gusta explorar las minas de oro abandonadas durante su tiempo libre. Le dijo a su amigo Terry Shrader que iría a la mina el lunes en el área de Eagle Eye Road y la milla 13, al sur de Águila , que se encuentra a unas 90 millas al noroeste de Phoenix. Dijo que si no volvía el martes, fuera a buscarlo.

Mientras bajaba por el eje, Waddell dijo que su equipo para descender se rompió y cayó de 40 a 50 pies. Añadió que había matado a tres serpientes de cascabel en el fondo de la mina.

Shrader no tuvo la oportunidad de salir el martes, pero el miércoles, cuando llegó a la mina, pudo escuchar a su amigo gritando pidiendo ayuda. Tuvo que subir una colina para obtener el servicio de telefonía celular y llamó al 911.

Waddell estaba alerta y hablando cuando llegaron los oficiales, dijo MCSO.

Alrededor de las 4:30 de la tarde, los equipos bajaron a un médico al pozo de la mina para ayudar a Waddell con cualquier lesión que pudiera tener, dijo MCSO.

Los oficiales no sabían que tan mal herido estaba. Una camilla de metal también fue bajada.

Alrededor de las 5:15 pm, los equipos de búsqueda y rescate comenzaron el proceso de sacar a Waddell del hoyo. “He estado alrededor de algunos rescates, pero nunca nada como esto”, dijo Shrader.

Fue sacado unas dos horas después. El hospital al que fue enviado está en la calle 12 y McDowell. “Su pierna, su rodilla, tiene ambas rodillas dañadas y una está muy mal”, dijo Shrader.

Shrader dice que desearía haber consultado a su amigo y vecino el martes en lugar del miércoles, pero está agradecido de que su amigo esté bien.

“Es duro, es un tipo duro”, dijo Shrader. Dijo que las minas de oro en el área han sido cerradas desde 1924.