Por Hugo Laveen

Dartmounth, Massachusetts. Los fiscales dicen que un hombre de Massachusetts golpeó a su perro en la cabeza con un bate de béisbol porque estaba enojado porque el animal comió su sándwich Burger King Whopper.

Gregory Ostiguy fue retenido bajo fianza de $5,000 luego de declararse inocente el lunes de la crueldad hacia los animales.

Los agentes respondieron a una calle de Dartmouth alrededor de las 7 pm del viernes después de que testigos informaron haber visto a un hombre golpear y gritar a un perro en su automóvil.

Ostiguy, de 50 años, de New Bedford, dijo a los oficiales que estaba molesto porque había trabajado duro todo el día y el perro se comió su Whopper.

La policía llevó al perro a un hospital de animales donde fue tratado por lesiones que no amenazan la vida.

The Standard-Times informa que el abogado de Ostiguy dijo que su cliente es un ex infante de marina y sufre un trastorno de estrés postraumático.