Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.- La Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa está buscando al sospechoso responsable de atropellamiento y fuga que ocurrió en Mesa.

El accidente ocurrió en Apache Trail, al este de Hawes Road, entre el 21 de octubre a las 6:00 pm y el 22 de octubre a las 7:30 am.

Un hombre caminaba a un lado de la carretera cerca de los carriles hacia el este de Apache Trail, cuando fue golpeado por un vehículo que se aproximaba. Cuando fue golpeado, el vehículo no intentó parar o ponerse en contacto con la policía.

Los detectives de MCSO identificaron al vehículo sospechoso como un Nissan Maxima de 2004 a 2008. No se encontró evidencia para determinar el color del vehículo.

Se sospecha que los daños están en el lado derecho del vehículo, incluidos los faros, el panel delantero y el parachoques.

No se ha publicado más información sobre el estado del peatón en este momento.

Si hay información adicional disponible sobre este incidente, comuníquese con MCSO al (602) 876-TIPS (8477) o al (602) 876 1011.