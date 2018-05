Por Hugo Laveen

Phoenix, AZ. Un tiroteo desde el Hospital St. Joseph en el centro de Phoenix dejó un hombre herido el jueves.

Todo comenzó alrededor de las 2 de la tarde cuando un hombre intentó pelear con dos hombres dentro de la sala de emergencias. Luego se fue, según el sargento Tommy Thompson del Departamento de Policía de Phoenix.

Unas dos horas más tarde, cuando los dos hombres salieron del hospital, el mismo hombre los atacó con un cuchillo en el estacionamiento.

Thompson dijo que durante la riña, un pasajero en un auto de color burdeos que pasaba por Third Avenue disparó un tiro y golpeó a uno de los dos hombres en la pierna. Las lesiones del hombre de 27 años no se consideran peligrosas para la vida.

El otro hombre, de 26 años, no estaba herido.

Thompson dijo que el hombre con el cuchillo se escapó, pero más tarde fue capturado por un oficial de policía fuera de servicio.

Thompson dijo que fue solo una coincidencia que el crimen sucedió en el hospital. “No tenemos nada que vincule al hospital”, dijo Thomp

La policía cree que el sospechoso de 19 años con el cuchillo y los dos en el auto se conocían.

La sala de emergencias del hospital St. Joseph estuvo abierta durante la investigación.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre dos sospechosos en el automóvil que llame a Testigo Silencioso al (480) TESTIGO (837-8446.