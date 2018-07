Por Hugo Laveen

Fountain Hills, AZ.¬ Según la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa, un conductor de 27 años que mató a cuatro personas en Fountain Hills conducía imprudentemente, acelerando y usando su teléfono antes de las colisiones el 13 de marzo.

Alex Bushaw, de 27 años, está siendo acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario y está esperando la extradición de Ohio a Phoenix. Su fianza se establece en $750,000.

MCSO dijo que Bashaw manejaba un Ford Explorer alrededor de las 9:12 de la mañana del 13 de marzo rumbo al norte en el carril de la acera de Saguaro boulevard acercándose a Palisades Boulevard.

MCSO dijo que viajaba a una velocidad mínima de 53 mph en un límite de velocidad de 35 mph.

Después de no poder sortear la leve curva de la carretera, Bashaw saltó a la acera y golpeó a Patti Doornbos, de 60 años, y a Ronald Doornbos, de 72 años. MCSO dijo que Patti y Ronald caminaban hacia el norte en la acera y estaban a unos 40 pies al sur de la intersección cuando los golpearon.

MCSO dijo que los investigadores determinaron que Bashaw estaba viajando a un rango de velocidad mínima de 40 a 43 mph cuando golpeó a los dos.

Bashaw luego regresó a la carretera, ingresando a la intersección y golpeando a Robert Bonta, de 72 años, y Karen Bonta, de 71 años.

MCSO dijo que Robert y Karen caminaban legalmente hacia el oeste en el cruce peatonal del sur de la intersección cuando fueron alcanzados. El vehículo de Bashaw finalmente se detuvo aproximadamente a 23 pies al noroeste de donde golpearon a Robert y Karen.

Patti, Robert y Karen murieron en la escena. Ronald fue ingresado en un hospital local del Valle antes de ser trasladado a un hospital en Canadá, donde murió de sus heridas en Junio.

Bashaw fue examinado en la escena y no se vio afectado. Sin embargo, MCSO dijo que se encontró que Bashaw tenía un historial de consumo de drogas.

Durante su entrevista, Bashaw declaró que miró hacia abajo mientras conducía y no sabía por qué se salió de la carretera. Después de golpear el bordillo, Bashaw dijo que “vio a la gente en la acera y se dirigió hacia la izquierda para evitarlos”.

MCSO dijo que Bashaw saltó de su vehículo después de golpear a los peatones y comenzó la RCP.

Les dijo a los investigadores que no estaba usando su teléfono celular en el momento de la colisión y que iba de 33 a 35 mph. Sin embargo, MCSO dijo que Bashaw “estuvo involucrado con su teléfono celular segundos después de la primera colisión peatonal”.

Después de obtener una orden de búsqueda, los datos del teléfono celular de Bashaw mostraron que recibió una llamada a las 9:11 a.m., que duró 55 segundos.

MCSO determinó que Bashaw estaba manejando imprudentemente en base a las siguientes violaciones:

Una velocidad no razonable y prudente, fallar en permanecer en un carril de tráfico, conduciendo en una acera, no parar para una señal de tráfico roja y no conceder derecho de paso peatonal en un paso de peatones.