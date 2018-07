Por Hugo Laveen

Mountain View, CA.- Un hombre sin hogar en Mountain View, California se encontraba en una intersección, ocupado entregando currículums, esperando que alguien le diera una oportunidad de trabajo.

Ahora, David Cásarez, de 26 años, está estudiando cientos de ofertas de empleo.

Una foto viral muestra a Cásarez usando un traje y corbata mientras sostiene un letrero que dice: “SIN HOGAR”. HAMBRE 4 ÉXITO TOME UN RESUMEN”.

Jasmine Scofield, un transeúnte que tomó la foto, la publicó en Twitter el viernes, donde acumuló más de 212,000 Me gusta y 132,000 retweets.

Hoy vi a este joven indigente pidiendo que la gente lleve un currículum en lugar de pedir dinero. Si alguien en Silicon Valley pudiera ayudarlo, sería increíble.

– Jasmine Scofield, @_jaysc0Twitter

Cásarez se graduó de la Universidad de Texas A & M con un título en sistemas de información de gestión y trabajó como desarrollador web para General Motors en Austin, Texas, informó el New York Post.

Se mudó al Área de la Bahía en septiembre pasado con el sueño de lanzar una startup, pero rápidamente se quedó sin dinero. También perdió el automóvil en el que había estado viviendo. Desde entonces, ha estado durmiendo en un parque, según la estación local KNTV.

Cásarez dijo que lo único que quería era que alguien notara su arduo trabajo y le diera una oportunidad. “Sabía que se publicaría en las redes sociales. No sabía que explotaría así”, dijo. “Estoy tratando de no tomar ningún dinero, realmente solo quiero una oportunidad de trabajo, eso es todo lo que pido”.

Según KNTV, varias compañías tecnológicas en el Área de la Bahía lo contactaron.

Scofield también tuiteó que Cásarez recibió alrededor de 200 ofertas de trabajo de empresas como Google, Netflix, LinkedIn y muchas otras compañías en todo el país.

“Quería mantener mi cabeza en alto, seguir mirando hacia adelante y ver qué oportunidad vendría después”, dijo Cásarez al Post. “Estaba pensando, ya sabes, como si fuera mi última oportunidad. Si esto no funcionaba, volvería a casa y renunciaría a mi sueño “.