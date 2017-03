Por Hugo Laveen

El hombre que sobrevivió al accidente en la Interestatal 17, donde su SUV golpeó contra la parte trasera de un camión de plataforma con lamina corrugada y el metal perforó el parabrisas del vehículo para terminar dentro de la cabina, dice que gracias a su perro está vivo.

El conductor no resultó ileso, sufrió varias lesiones en la cabeza, pero sobrevivió milagrosamente y dice que su perro le salvó la vida.

Philip Roklen se reunió con su mascota de cuatro años de edad, ‘Jessie’, después de que ambos estuvieron involucrados en el accidente ocurrido en la I-17 cerca de Bethany Home Road.

Roklen dice que se acercó al asiento del pasajero para proteger a Jessie y esa es la razón por la que está vivo hoy.

“Como cualquier padre que prepara a su hijo sentado junto a ellos … él está en la parte de atrás, así que me acerqué, vi esta camioneta viniendo y supuse que íbamos a chocar, me agaché para proteger al perro” y esa es la razón por la que no fue decapitado.

Roklen tenía cortes serios en la cara y el oído y fue hospitalizado durante varios días, pero debido a que protegió a Jessie, el metal apenas golpeó su cabeza.

Ahora está feliz de estar de vuelta con el perro que le salvó la vida.

“Él está siempre conmigo las 24 horas, los 7días de la semana, esta es la primera vez que él ha estado alejado de mí”.