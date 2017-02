Hospital de Mesa busca ‘Cuddlers” voluntarios para bebés de NICU

Por Hugo Laveen

Mesa, AZ.— Abrazar a los bebés prematuros y compartirles un poco de calor humano es algo que tiene un gran significado para los bebés que se encuentran en NICU, que son los meas frágiles y vulnerables.

En el Banner Desert Medical Center y Cardon Children’s Hospital, los “cuddlers” voluntarios sostienen y consuelan a los bebés y dicen que es el mejor trabajo que pueden tener.

Pati Peterson ha sido voluntario Cuddler en Banner Desert y Cardon’s Children’s Hospital por nueve años y dice que es el mejor trabajo del mundo.

“Nuestro trabajo principal es acariciarlos y solo mostrarles el amor, solo me hace feliz que pueda devolverme una mirada tierna, me siento cerca de cada bebé”.

Jessica Turley es enfermera y educadora clínica. “¡Amamos a nuestros cuddlers! Estamos tan, tan felices de tenerlos”.

Ella dice que estos cuddlers desempeñan un papel muy importante a estos bebés. “Sin ellos, los bebés no recibirían el tipo de estimulación que normalmente recibirían si estuvieran en casa y saludables”.

Turley dice que algunos bebés que vienen a la UCI neonatal son bebés que se retiran de encubadoras y tener a alguien para sostenerlos, acariciarlos y darles una atención extra es fundamental para su desarrollo.

“Sin eso, no son capaces de crecer y desarrollarlo, literalmente, impacta su futuro”.

Otros, como el bebé Annika, nacen extremadamente prematuros. Pesaba sólo 1 libra, 4 onzas al nacer. “Estaba tan asustada que ni siquiera sabía lo que estaba pasando”, dice la madre de Bebé Annika, Praveen Vatte.

Bebé Annika ha estado en la NICU durante cuatro meses, y mamá dice que está muy agradecida con las enfermeras y cuddlers que toman su lugar cuando ella no puede estar allí. -¡No sé cómo agradecerles!

Pero para los cuddlers como Pati, ella dice que ella puede sentir la gratitud de los bebés. “Es casi como si me estuvieran hablando en silencio”.

Y eso es todo lo que ella necesitará. “Tengo un poco de amor que nadie está recibiendo así que me gusta darlo a los bebés, me siento muy cerca de ellos y sólo me hace sentir bien”. Si estás interesado en ser un cuddler o quieres saber cómo puedes ayudar, haz clic en el enlace de abajo.

https://www.bannerhealth.com/ways-to-give/volunteer