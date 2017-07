Por Hugo Laveen

Este martes 4 de julio se celebra la Independencia de los Estados Unidos, proclamada en 1776, cuando la nación decidió su separación del Imperio británico.

Hoy los colores azul, rojo y blanco ondearán en los mantos y cubrirán el firmamento de Phoenix, como el de las demás ciudades de loa Unión Americana.

Estas son algunas de las celebraciones en le Valle del Sol que recordarán el día de la Independencia en el Valle del Sol.

4 DE JULIO

TEMPE TOWN LAKE FESTIVAL (Tempe)

Martes, 4 de julio de 2017

Tempe Beach Park, 80 W Río Salado Pkwy

Día de la Independencia. Haz tus planes ahora para disfrutar cada minuto del 4 de julio en Tempe Town Lake Festival en Tempe Beach Park. Antes de poner tu manta, aquí hay algunas cosas que necesitas saber para prepararte:

¡Mantente hidratado! A cada persona se le permite traer un galón de agua sellada dentro de las puertas. Para todas sus cámaras personales, mantas y otros artículos utilizan bolsas claras en lugar de monederos o mochilas. Todas las bolsas están sujetas a revisión.

El festival es un acontecimiento de la diversión de la familia así que ciertos artículos no se permiten dentro de las puertas. Armas de fuego, cuchillos y otras armas no están permitidos. Los refrigeradores y los alimentos no se permiten dentro de las puertas. No se permiten mascotas dentro del festival, pero los animales de servicio son bienvenidos.

El uso de fuegos artificiales de la novedad incluyendo sparklers se prohibe dentro del parque de la playa de Tempe.

FUEGOS ARTIFICIALES FEST AT WESTGATE (Glendale)

Martes 4 de julio de 2017 – 5 a 9:30 pm

Westgate Entertainment District, 6770 N Salida Blvd, Glendale

623-385-7502

Traiga sus mantas o sillas de jardín y relájese en el Westgate Entertainment District para celebrar el Día de la Independencia con dos etapas musicales, actividades divertidas y excelentes comidas de más de 20 restaurantes. Westgate Firework Fest es gratuito y familiar.

FABULOSO PHOENIX CUARTO (Phoenix)

Martes, 4 de julio de 2017 – 8-10 pm

Parque Indian School Steele, 300 E. Indian School Rd., Phoenix

602-262-6011

Fabuloso Phoenix Cuarto presenta uno de los fuegos artificiales más grandes muestra en el suroeste. El evento no alcohólico, orientado a la familia anualmente atrae a más de 100.000 participantes. En el evento de este año se incluirán dos escenarios con artistas locales, una variedad de vendedores que ofrecen comida y bebida de estilo festival, artes y artesanías, exhibiciones interactivas y una exhibición de autos clásicos. Actividades juveniles, paseos e inflables, y una zona de rociado de agua serán parte de Kids ‘World.

CUARTO DE “ZOO-LY” (Zoológico de Phoenix)

Martes, 4 de julio de 2017 – 8-10 pm

455 N Galvin Pkwy, Phoenix, AZ

602-273-1341

Habrá un montón de diversión familiar para todos. El zoológico de Phoenix estará sirviendo un clásico barbacoa de verano, y rematando la noche con una visión muy especial de los fuegos artificiales Tempe Town Lake.

CHANDLER CUARTO DE JULIO CELEBRACIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES (Chandler)

Martes, 4 de julio de 2017 – 5: 10: 30 pm

Tumbleweed Park, 2250 S. McQueen Rd., Chandler

480-782-2735

Celebre América y nuestra herencia en esta demostración tradicional de los fuegos artificiales en la noche de la independencia en el parque de Tumbleweed. Ven a ver la luz del cielo con fuegos artificiales a las 9 pm, y vienen temprano para la pintura de la cara, láser etiqueta y fútbol de bandera. Fuegos artificiales a las 9:30 pm

CIUDAD DE CASA GRANDE CUARTO DE JULIO CELEBRACIÓN (Casa Grande)

Martes, 4 de julio de 2017

Paul Mason Sportsplex 2525 N. Pinal Ave- comenzando a las 7:00 pm.

Traiga sus sillas de césped y / o mantas para disfrutar de las actividades de la noche antes del espectáculo de fuegos artificiales. Gates abre a las 6:30 pm y el show de fuegos artificiales comienza aproximadamente a las 9:00 pm Para más información sobre este evento, comuníquese con la oficina de Parques y Recreación al (520) 421-8677.

CUARTO EN LA FUENTE (Fountain Hills)

Martes 4 de julio 6-10 pm

Hoteles alrededor de Fountain Hills

Fuegos artificiales a las 9 pm

Las festividades se iniciará a las 6 pm con música, niños rebote casas y pared de escalada. DJ Steve Grosz mantendrá a toda la familia en movimiento con grandes canciones y premios durante toda la noche. No olvide la pirotecnia. El programa Fourth at the Fountain concluirá con un majestuoso espectáculo de fuegos artificiales a las 9 pm sobre el pintoresco lago Fountain del parque.

SCOTTSDALE CUARTO DE JULIO CELEBRACIÓN EN WESTWORLD (Scottsdale)

Martes, 4 de julio, de 3 a 9:30 pm, dentro del Centro Ecuestre Tony Nelssen de 300,000 pies cuadrados con aire acondicionado de WestWorld. Entradas en www.Scottsdale4th.com o 1.866.977.6849.

Los boletos con antelación cuestan $12 / admisión general o $ 6 para los residentes de Scottsdale por adelantado y solo están disponibles en línea. [Los boletos para residentes no están disponibles en la puerta.] Niños menores de 5 años son gratis.

ARIZONA CELEBRACIÓN DE LA LIBERTAD (Mesa)

4 de julio de 2017, de 18 a 22 horas

Fuegos artificiales a aprox. 9:30 pm)

Este festival gratuito se llevará a cabo en el Anfiteatro de Mesa y el Centro de Convenciones de Mesa, 263 N. Center St., y por la calle Center, entre Second Street y University Drive. La Celebración de la Libertad de Arizona incluye música en vivo, exhibiciones patrióticas, una ceremonia de naturalización, reconstrucciones de la Guerra Revolucionaria, tren sin rastro Freedom Express, diversión familiar, fuegos artificiales y mucho más!

FESTIVAL TODA AMERICA (Peoria)

Martes, 4 de julio, de 5 pm a 10 pm Los fuegos artificiales comenzarán alrededor de las 9:15 pm

Complejo Deportivo De Peoria – 16101 N. 83rd Avenue – 623-773-8700

El All-American Festival tendrá entretenimiento en vivo, concursos de comida, un torneo cornhole, un flyover de avión y actividades para toda la familia. También habrá dos zonas de agua con más de 15 inflables de agua y toboganes incluyendo The Skyscraper, un tobogán de agua de cinco pisos con dos carriles para vencer el calor.

Las concesiones de alimentos y cerveza fría también estará disponible. Las puertas abren a las 5 de la tarde y los boletos de pre-venta están disponibles por $ 7 hasta el 29 de junio. Admisión en la puerta es de $ 10 para las edades de 13 y más y los niños de 12 y bajo entrar gratis.

Los asistentes pueden traer mantas, sillas de jardín y comida. Envases de vidrio, mascotas, marquesinas, paraguas de gran tamaño, tiendas de campaña, patinetas, patines, bicicletas, fuera del alcohol, fuera de fuegos artificiales (incluyendo chispas) y parrillas no están permitidos.

CUARTO DE JULIO CELEBRACIÓN (Apache Junction)

Martes, 4 de julio, 6:30 pm a 8:30 pm Los fuegos artificiales comenzarán a las 8:30 pm

Escuela Secundaria Apache Junction – 2525 S. Ironwood Drive – 480-983-2181

La celebración del Cuatro de Julio contará con entretenimiento en vivo, comida, cabinas de juegos, concurso de decoración de bicicletas, carros y triciclos, diapositivas de agua y mucho más.

Los fuegos artificiales serán presentados por Republic Services.

Dado que las festividades se llevan a cabo en los terrenos de la escuela, no se permitirán fuegos artificiales de consumo, alcohol, tabaco, e-cigs, recipientes de vidrio, mascotas o armas en el evento o áreas adyacentes de estacionamiento.