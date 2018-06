El marido de Teresa Giudice cumple sentencia por fraude

Nacional

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara la deportación de Joe Giudice, el esposo de la estrella del programa “Real Housewives of New Jersey”, Teresa Giudice.

Actualmente, Joe cumple su sentencia de 41 meses de prisión por cargos de fraude de bancarrota.

El jueves, un portavoz de la agencia le dijo a RadarOnline que, “ICE ha presentado una orden de detención y está en proceso de deportación”.

La autoridad indicó que el trámite para expulsar de Estados Unidos a Goudice ocurre mientras “está bajo custodia”.

La agencia declaró que Giudice podría ser deportado a su Italia natal en cualquier momento, incluso antes de que haya terminado su condena.

Giudice llegó a EEUU cuando era bebé y nunca pasó por el proceso de convertirse en ciudadano, permaneciendo como Residente Legal Permanente o portador de “green card”.

RadarOnline señaló que Teresa dijo que “no le importaría” vivir en Italia si Joe era deportado.

Los abogados de Giudice, sin embargo, respondieron a las declaraciones de ICE al decirle a la revista People que no se ha tomado una decisión final con respecto a su deportación.

“La misma detención de inmigración que se interpuso contra él en marzo de 2016 sigue vigente hoy, pero quiero dejar absolutamente claro que ninguna autoridad judicial ha tomado ninguna decisión con respecto a qué pasar con esa detención”, aseguró James Leonard Jr., abogado de la familia.

Cabe señalar que los delitos, como el fraude, pueden afectar a un portador de “green card”, como el caso de Giudice.