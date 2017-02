Por Hugo Laveen

El Departamento de Seguridad Pública arrestó a una mujer “gravemente afectada” que conducía en sentido contrario en autopistas desde el centro de Phoenix a Tempe temprano en la mañana del jueves.

La primera llamada, de acuerdo con DPS, llegó poco antes de las 2:30 de la madrugada y reportó a una conductora equivocada que se dirigía hacia el sur en los carriles hacia el norte de la SR51 justo al sur de Camelback Road.

Los oficiales intentaron detener a esta conductora, más tarde identificado como la residente de Phoenix Megan Melanson, de 25 años, mientras se dirigía hacia el este en los carriles hacia el oeste de US 60 cerca de Mill Avenue.

Mientras que el Departamento de Transporte de Arizona utilizó sus carteles de autopistas digitales para advertir a los viajeros de la mañana temprano lo que estaba por delante, un oficial del DPS realizó una interrupción del tráfico en los carriles oeste de US 60 cerca de Priest Drive.

Durante un receso de tráfico, un vehículo policial con sus luces de emergencia activó zigzags a través de todos los carriles de tráfico mientras se ralentizaba para mantener a los conductores fuera de peligro.

Troopers desplegó Stop Sticks en un esfuerzo por detener a Melanson. Aunque las tocó y su neumático trasero izquierdo se desinfló, siguió adelante.

Los soldados que respondieron pudieron parar y arrestar a Melanson en US 60 cerca de Dobson Road, no lejos de Mesa Community College, que está a unos 17 kilómetros de su primer lugar reportado.

“La investigación reveló que la conductora estaba severamente dañada”, según el DPS.

Los investigadores no han divulgado ninguna otra información sobre la sospechosa.

Aunque no se reportaron lesiones, dos vehículos DPS resultaron dañados durante la operación para detener la conductora equivocada.

“Uno fue dañado por golpear la pared cuando el oficial intentó golpear el vehículo, y otro vehículo fue dañado cruzando el área de la nesga donde desplegaron espigas”, dijo un portavoz del DPS.

Melanson fue reservada bajo sospecha de asalto agravado, DUI, daño criminal, peligro y resistencia al arresto.